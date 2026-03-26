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鴻海集團揮軍太空AI市場 國碩集團扮演神隊友

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
鴻海集團揮軍太空AI市場，國碩集團有望扮演「神助攻」隊友。（美聯社）
鴻海集團揮軍太空AI市場，國碩集團有望扮演「神助攻」隊友。（美聯社）

鴻海（2317）集團揮軍太空AI市場，國碩（2406）集團有望扮演「神助攻」隊友，由於發展太空AI最利基與關鍵要素就是源源不絕的太陽能電力，尤以鈣鈦礦太陽能電池最受矚目，鴻海先前入股國碩旗下碩禾（3691），成為第二大股東，與國碩集團成為盟友，國碩已投入鈣鈦礦太陽能電池，成為補齊關鍵太空AI電力的要角。

太陽能是太空唯一電力來源，也是支撐太空AI基礎建設運作關鍵電力，扮演關鍵角色。

國碩為國內老牌太陽能廠，近年持續研發各種太陽能發電新技術，碩禾則是全球太陽能導電漿主要供應商之一，擁有許多導電漿相關專利與技術。

鴻海看好國碩與碩禾潛力，早在2021年就透過子公司鴻揚創投認購碩禾私募，取得約10%股權，成為該公司第二大股東，近年來雙方往來密切，且在正負極材料與電池領域交流頗深。

業界人士分析，鴻海相當擅長運用集團資源，國碩與碩禾在太陽能領域同時具備產能與技術，估計未來很有機會跟著鴻海一起上太空，搶食太空AI市場商機。

鈣鈦礦太陽能電池被市場譽為「次世代太陽能」的明日之星，主因其轉換效率遠高於傳統矽晶電池，且因可做成柔性薄膜，因此單位重量較小，加上具備驚人的抗輻射性，因此被視為取代傳統矽晶的次世代太陽能技術。

基礎建設 碩禾 太陽能電池

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