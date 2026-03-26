OpenAI砸45兆採購記憶體 將引發更大供給缺口 華邦、力積電等受惠

外媒報導，OpenAI認為，記憶體已取代電力，成為當下發展AI基建最重要的資源。為取得充裕的記憶體，該公司將在未來數年投入約1.4兆美元（近新台幣45兆元），用於資料中心建置與記憶體採購。

以目前記憶體市場規模估算，該投資比全球三年記憶體產值總和還多，引爆新一波記憶體採購潮。法人指出，OpenAI採購應以高頻寬記憶體（HBM）為主，將使得國際記憶體大廠更無暇兼顧台廠專攻DDR5、DDR4等領域，引發更大的供給缺口，南亞科（2408）、華邦（2344）、力積電、群聯（8299）等記憶體相關台廠同步受惠。

外媒報導，OpenAI營運長萊特凱普（Brad Lightcap）出席在美國華盛頓舉行的國會山莊與矽谷論壇（Hill & Valley Forum）時表示，AI基礎設施的主要瓶頸已出現變化，從過去的電力供應問題，轉向記憶體供應不足。

萊特凱普所言，意味現在發展AI的瓶頸是記憶體等存儲元件，電力不足已成為過去式，凸顯隨著生成式AI與大型模型應用快速擴展，記憶體已成為限制AI發展的關鍵因素之一，讓OpenAI這樣的大咖都不得不重視。

萊特凱普說，隨著AI伺服器持續增加，高頻寬記憶體與DRAM需求同步上升，AI加速器所需記憶體容量大幅提高，帶動整體記憶體用量攀升，並對供應鏈產生壓力，且國際記憶體廠近年將產能轉向高頻寬記憶體，亦使傳統DRAM供給趨緊，市場供需結構出現變化。

為取得充裕的記憶體，OpenAI規劃在未來數年投入約1.4兆美元（近新台幣45兆元），用於資料中心建置與晶片採購，金額龐大。

市調機構集邦科技（TrendForce）報告預測，全球記憶體業產值將由2025年的1,657億美元，大幅提升至2026年的4,043億美元，2027年再增至6,670億美元，總計三年間共達1.237兆美元，OpenAI投入的金額，比全球記憶體產業三年的產值還高，相當驚人。