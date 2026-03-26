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受記憶體缺貨漲價影響 戴爾證實台灣 PC已漲價

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

台灣戴爾（Dell）總經理廖仁祥昨（25）日證實，受到記憶體缺貨漲價影響，戴爾在台灣市場銷售的PC已漲價，但具體漲幅仍視各產品零組件成本而定，不過廖仁祥也表示，確實有感受到市場提前拉貨，且拉力很強，顯示市場觀望氣氛轉弱，消費者及企業端加速購機。

針對記憶體缺貨漲價，導致PC終端價格上漲，廖仁祥表示，PC是很穩定的產業，價格當然是影響銷售量的因素，但零組件成本上漲不可控，為維持公司利潤，PC勢必會漲價。

廖仁祥證實，戴爾在台灣市場銷售的PC已漲價，但具體漲幅仍視各產品零組件成本而定，尤其是記憶體跟SSD固態硬碟占該機種成本比重。但他強調，公司考慮重點還是在PC用戶的體驗，戴爾會引導客戶去尋找最適合的產品。

由於企業端及消費者已意識到PC價格將持續上漲，包含華碩（2357）、宏碁（2353）等品牌商皆已證實，市場出現提前拉貨潮，讓原本為筆電淡季的第1季反而銷售暢旺。

廖仁祥表示，從去年第4季戴爾PC銷量觀察，確實有感受到市場在提前拉貨，且拉力很強，市場觀望氣息轉弱，「用戶可能覺得，今年這個時候買，大概是今年最低價，所以就必須趕快買。」

廖仁祥分析，從記憶體及SSD目前產業供需趨勢來看，雖然各家對記憶體缺貨到何時說法不一，但可以肯定的是，今年零組件價格絕對不是最低點；此外，部分CPU也出現缺貨或交期拉長的問題，但戴爾優勢在於有堅強供應鏈團隊，能協助客戶調整配置以確保順利交貨。

針對今年台灣AI市況，廖仁祥指出，去年企業運用AI趨勢愈來愈明顯，在不同產業已出現許多好的導入AI案例，涵蓋公部門、製造業及金融業，隨著這些客戶導入，加上更多用戶體認到AI真的能協助營運效率提升，相信今年台灣AI市場需求應該是比去年成長速度更快的一年。

消費者 華碩 宏碁

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