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安謀釋出三代產品藍圖 撼動產業

經濟日報／ 記者 鐘惠玲

安謀（Arm）宣布推出首款資料中心CPU，還透露後續兩代產品發展藍圖。外界解讀，安謀此舉不僅瓜分既有業者英特爾與超微x86 CPU市占率，同時牽動雲端業者後續自製CPU布局，以及對相關特殊應用IC（ASIC）設計服務業者接案影響。

為展現積極耕耘資料中心CPU領域的決心與承諾，安謀一口氣釋出三代產品規畫，除今年推出的首款Arm AGI CPU，明年將接續發表AGI CPU 2晶片，之後還會再推出AGI CPU 3晶片。

AI新浪潮才剛在發展初期，從生成式AI、主權AI到代理式AI，短期內相關晶片需求還看不到飽和盡頭，持續擴大中的雲端與資料中心市場大餅人人想搶。安謀發表首款晶片Arm AGI CPU，切入資料中心應用，並頻頻將新產品與x86 CPU相比，企圖心不言而喻。x86陣營的江山固然已發展多年，但也並非不可撼動。

同時，安謀是矽智財大廠，具備重要產業地位，對晶片設計本來就是熟手，眾多IC設計業者的產品在其Arm架構之上疊床架屋。如今安謀自製CPU晶片，身處生態系核心優勢，手上掌握的若不算倚天劍，也儼然是屠龍刀，其他業者產品要與之抗衡可能不容易。

對部分雲端大廠來說，自製晶片效益如果不如安謀，精打細算後，可能乾脆逐漸轉向採購安謀的產品，與前述大廠合作的ASIC業者或許不樂見此局面。

與安謀合作的Meta在這次發表會中提到，Arm架構多年來最大吸引力之一就是功耗特性。

安謀雲端AI事業部執行副總裁阿瓦德也強調，Arm AGI CPU著重三大特點，也就是效能、可擴展性與效率。

雲端 IC設計 Meta

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