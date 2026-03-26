聽新聞
0:00 / 0:00
安謀晶片業績 五年衝150億美元
安謀（Arm）揮軍資料中心CPU晶片領域，公司預期，後續五年內晶片業績將達到150億美元，推升公司總營收達到250億美元，每股純益達9元水準。外界推算，到2030年其營收結構將有六成來自晶片相關業務。
安謀目前以授權IP為主，收入主要來自授權金與量產權利金，到去年底為止的這一季度為其2026財會年度第3季，而其2025財會年度營收為40.1億美元。市場預期，接下來安謀跨入硬體晶片領域，營收規模將明顯增長。
安謀執行長哈斯（Rene Haas）表示，目前AI資料中心相關權利金潛在可服務市場（TAM）規模約30億美元，他之前就曾在財報電話會議中提過，雲端AI相關生意可能在未來幾年成為其最大業務。
同時，哈斯指出，當該公司觀察代理式AI與CPU的成長，以及高能效型CPU可為資料中心帶來的效益時，相關TAM規模在2030年之前可能高達1,000億美元。
哈斯也提到，全球半導體市場規模在2030年前達1兆美元並非難事，安謀認為這是該公司有權爭取的機會。
為搶占資料中心大餅，安謀已攜手Meta，除此之外，該公司也宣布與OpenAI、SAP與SK Telecom等多家合作夥伴有進一步的商業合作。
安謀歷來在業界合作夥伴眾多，輝達在資料中心CPU與GPU方面都有自製晶片，該公司執行長黃仁勳也透過錄製影片，對安謀發表首款資料中心晶片領域表達祝賀之意，還強調加速運算並沒有使得CPU無關緊要，反而使其成為不可或缺的夥伴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。