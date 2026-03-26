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安謀晶片業績 五年衝150億美元

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲╱美國舊金山24日電

安謀（Arm）揮軍資料中心CPU晶片領域，公司預期，後續五年內晶片業績將達到150億美元，推升公司總營收達到250億美元，每股純益達9元水準。外界推算，到2030年其營收結構將有六成來自晶片相關業務。

安謀目前以授權IP為主，收入主要來自授權金與量產權利金，到去年底為止的這一季度為其2026財會年度第3季，而其2025財會年度營收為40.1億美元。市場預期，接下來安謀跨入硬體晶片領域，營收規模將明顯增長。

安謀執行長哈斯（Rene Haas）表示，目前AI資料中心相關權利金潛在可服務市場（TAM）規模約30億美元，他之前就曾在財報電話會議中提過，雲端AI相關生意可能在未來幾年成為其最大業務。

同時，哈斯指出，當該公司觀察代理式AI與CPU的成長，以及高能效型CPU可為資料中心帶來的效益時，相關TAM規模在2030年之前可能高達1,000億美元。

哈斯也提到，全球半導體市場規模在2030年前達1兆美元並非難事，安謀認為這是該公司有權爭取的機會。

為搶占資料中心大餅，安謀已攜手Meta，除此之外，該公司也宣布與OpenAI、SAP與SK Telecom等多家合作夥伴有進一步的商業合作。

安謀歷來在業界合作夥伴眾多，輝達在資料中心CPU與GPU方面都有自製晶片，該公司執行長黃仁勳也透過錄製影片，對安謀發表首款資料中心晶片領域表達祝賀之意，還強調加速運算並沒有使得CPU無關緊要，反而使其成為不可或缺的夥伴。

營收 每股純益 晶片

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