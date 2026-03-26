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安謀首款AI晶片台積電代工 廣達、永擎等多家ODM業者合作機架

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲、編譯季晶晶／綜合報導
安謀執行長哈斯。 記者鐘惠玲／攝影
安謀執行長哈斯。 記者鐘惠玲／攝影

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）24日在美國舊金山發表首款自家晶片Arm AGI CPU，標榜專為代理式AI（agentic AI）基礎架構打造，由台積電（2330）3奈米製程代工生產，首批大咖客戶包括Meta與OpenAI等。

此外，安謀雖然不直接銷售機架，也公布正與多家主要OEM與ODM業者合作，包括廣達（2382）、永擎、聯想及美超微等。目前已有早期系統可供使用，預計今年下半年擴大供應。

安謀為全球IP大廠，產品應用涵蓋範圍廣及手機、PC、伺服器、車輛、物聯網與嵌入式系統等。過往主要透過授權IP給供應鏈，協助合作夥伴設計晶片，這是安謀首度跨足實體晶片產品。這項策略轉變，也意味安謀將對英特爾與超微主導的x86資料中心市場構成威脅。

安謀首度跨足晶片業務
安謀首度跨足晶片業務

安謀執行長哈斯（Rene Haas）表示，資料中心市場快速擴張，足以容納多家競爭者，取得市占將有助公司與客戶同步成長。安謀預期，五年內新晶片每年可創造約150億美元營收，帶動整體營收同期達到250億美元，約為目前的五倍。受跨足實體晶片激勵，安謀25日美股早盤大漲約15%。 

哈斯指出，開發此產品是回應客戶需求，且已有客戶排隊採購。該產品可搭配輝達等廠商的加速器晶片運作，用於協調運算、處理資料，並執行AI查詢回應相關任務。與英特爾、超微的傳統設計相比，安謀晶片具更高能源效率，有助資料中心業者在相同空間與電力下提升運算效能。

據了解，安謀為了這款晶片籌謀超過兩年時間。相較x86 CPU產品，Arm AGI CPU強調在每機櫃可提供超過二倍效能，並可在每吉瓦（GW）的AI資料中心容量上，可節省高達100億美元的資本支出。

對於投身實體晶片領域，哈斯表示，之所以這麼做，最大原因是應合作夥伴要求。不知從何時起，人們開始認為CPU已過時，處理AI唯一方法是加速運算，CPU似乎在AI領域角色已無關緊要。

不過，近期AI代理呈現爆炸性成長，造成資料中心幾乎不堪負荷。哈斯指出，代理在本質上是根據請求採取行動，並回饋完整答案流程的工具，非同步調度工作是CPU應負責的部分，加速器生成詞元後需要運送，如此就需要更多CPU支援，且要考量寶貴的電力與資本。

安謀認為，市場對專為AI規模基礎架構打造的新類型CPU需求日益增加，這類處理器需要具備保持高詞元數吞吐量的效能、能在實際電力限制下運作的高效率，同時搭載更精簡的架構設計，免去x86處理器的開銷與複雜性。

Meta是Arm AGI CPU早期合作夥伴與共同開發者，Meta高層也親自現身發表活動站台。Meta會率先採用此CPU，並與其自研訓練與推論加速器晶片MTIA協同運作。

ODM Meta 晶片

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