瀧澤科宣布 全力布局AI伺服器水冷散熱、無人機市場

工具機領導大廠台灣瀧澤科技（6609）總經理林振詠25日宣布，瀧澤科已完成戰略轉型，全力布局人工智慧AI伺服器水冷散熱、無人機精密製造及高精度電子零件產業，今年在歐洲、新加坡及中國大陸市場業績成長可期。

「2026台灣國際工具機展」今天在台中國際會展中心登場，瀧澤科三大王牌機種首度亮相，包括專為微型精密零件設計的走心式車床；實現工序整合的雙主軸雙刀塔複合機；提供散熱模組與精密機構件加工的立式加工中心機。

林振詠表示，台灣在AI伺服器產業中的水冷接頭與散熱模組供應體系中，瀧澤科的走心式車床，可因應高精度流體接頭製造，雙刀塔複合機與立式加工中心，則可協助客戶散熱模組加工，因應AI產業強勁需求。

瀧澤科今年會開始出集團與相關供應鏈的水冷散熱與散熱模組相關設備訂單，出貨市場涵蓋中國大陸、泰國與菲律賓。

此外，針對快速崛起的無人機產業，輕量化與複雜構件的加工成為關鍵。瀧澤科利用複合加工技術，提供一站式的解決方案，減少工序轉換誤差，滿足新世代飛行載具對零件強度與精準度的嚴苛要求。

目前，瀧澤科已接獲國內無人機系統廠訂單，主要用於軸心等精密零件加工，並有少量營收貢獻。林振詠說，無人機具成長潛力，商用無人機需求也越來越大，在國內已有出貨，而瀧澤科設備優勢則在於高精度、且加工效率快。

另就新能源車應用來看，林振詠表示，也有看到一些零件變化帶來的需求。中國大陸新能源車大廠多為瀧澤科客戶，也正共同開發傳動、底盤相關項目，對應設備為車銑複合機與自動化系統。

針對海外市場，林振詠說，歐洲逐步回溫，預估今年瀧澤科在歐洲市場業績可有雙位數百分比成長。另外，新加坡和中國大陸市場業績也會成長，目前中國大陸接單已滿單；東南亞市場持續受惠當地半導體和電子產業廠商拉貨。

展望未來，瀧澤科已從單機銷售邁向「整體解決方案」提供者。林振詠也揭示未來三大發展核心策略，包括產品朝多元化發展：從傳統車削延伸至複合化、立式加工及自動化整合，提供全方位產品線布局。

其次為積極投入AI與無人機等新興產業製程研究，轉型為客戶的戰略合作夥伴。第三則是持續強化機台的智慧化功能與節能設計(ESG)，提升產品在全球市場的差異化競爭力。