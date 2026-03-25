快訊

便宜又大碗？醫曝豆芽菜「1致命傷」：飽足感都是假的

伊朗高官證實巴基斯坦轉交美國提案 不排除在巴國、土耳其會談

美股電子盤上漲 台指期夜盤上半場再反彈

日本新唐與 Tower Semiconductor 進行策略性業務重組

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

新唐（4919）25日公告，董事會通過旗下子公司日本新唐（Nuvoton Technology Corporation Japan, NTCJ）與晶圓代工廠Tower Semiconductor進行策略性業務重組，雙方將針對合資公司Tower Partners Semiconductor Co., Ltd.（TPSCo）重新分工，並調整持股與資產配置，藉此強化營運效率與長期競爭力。

根據公告內容，NTCJ將以現金2,500萬美元作為對價，並配合股權調整，逐步取得TPSCo全數股權。交易完成後，原由Tower主導之12吋晶圓廠及相關業務，將移轉由Tower承接；至於TPSCo既有的8吋晶圓廠與相關產線，則由NTCJ全面持有並持續經營，TPSCo亦將成為NTCJ的全資子公司。

新唐指出，此次重組主要基於雙方策略聚焦考量。透過資源重新配置，Tower可集中發展其12吋製程技術與高附加價值產品，而NTCJ則可深化在8吋製程領域的布局，提升車用、工控及特殊應用晶片的供應能力，進一步優化產品組合與產能利用率

從股權結構觀察，目前TPSCo由NTCJ持股49%、Tower持股51%。交易完成後，NTCJ將取得100%股權，並整合相關營運資源。公告亦揭露，截至今年3月25日，NTCJ已持有TPSCo約49,539股，未來完成交割後將全數納入合併報表。

財務面方面，本案對價包含現金2,500萬美元及股權移轉安排，實際交易金額仍須依最終交割條件調整。新唐表示，交易條件係經董事會及審計委員會審議通過，並參考獨立專家意見，以確保交易合理性。此次交易不涉及關係人交易，亦無重大限制條款。

市場關注，此次重組有助新唐強化在成熟製程的自主掌控能力。業界人士分析，在全球半導體產業分工趨於專精之際，8吋產線在車用與電源管理IC等領域需求穩定，新唐透過整併TPSCo，有望進一步提升產能彈性與客戶黏著度。

新唐預期，本案將於2027年4月1日前完成，惟仍須符合相關交割條件及主管機關核准。公司強調，未來將持續透過策略合作與資源整合，強化全球布局，推動營運穩健成長。

產能利用率 資產配置

延伸閱讀

長科董事長由陳志宏接任 馬來西亞廠正式動土

元大金重訊記者會宣布換股 將100%持股元大投信

榮惠法說會／分散地緣政治風險 將設立斯洛伐克子公司

南亞科決議辦理私募普通股 引進鎧俠、Sandisk等四方國際大廠認購

相關新聞

馬斯克跟台積電搶半導體人才？ 經濟部長：不擔心

電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布啟動「Terafab」晶片製造計畫，並傳出將大舉向台積電（2330）挖角先進製程人才。對此，經濟部長龔明鑫25日對此表示，台灣半導體生態系歷經40、50年發展，具備全球最高效率，單靠少數人才外流難以產生規模效益，「我們不用太擔心」。

日本新唐與 Tower Semiconductor 進行策略性業務重組

新唐（4919）25日公告，董事會通過旗下子公司日本新唐（Nuvoton Technology Corporation Japan, NTCJ）與晶圓代工廠Tower Semiconductor進行策略性業務重組，雙方將針對合資公司Tower Partners Semiconductor Co., Ltd.（TPSCo）重新分工，並調整持股與資產配置，藉此強化營運效率與長期競爭力。

廣運控告前員工等4人及元鈦科涉犯營業秘密法 檢方提起公訴

廣運（6125）25日公告表示，對前員工陳茂欽等四人及元鈦科（7892）控告涉犯營業秘密法，今天由臺灣士林地方檢察署提起公訴。

榮惠法說會／分散地緣政治風險 將設立斯洛伐克子公司

印刷電路板(PCB)設計廠商榮惠-KY創（6924）25日舉行法人說明會，說明最新營運成果與未來發展策略，董事長劉世璘表示，隨著歐洲斯洛伐克子公司的成立，2026年將以「亞歐美三大市場分散地緣政治風險」作為營運主軸，並透過AI伺服器高成長動能帶動獲利走揚，承諾股東未來每年維持高現金股利配發率政策。

Arm發表AI晶片AGI CPU 永擎、廣達率先挺

傳言多時，Arm終於在25日發表AGI CPU宣布跨入AI伺服器處理器戰場，永擎（7711）、廣達（2382）、聯想、美超微4家伺服器系統商宣布支持開發相關產品，台積電（2330）、三星（Samsung）、海力士、Amkor及美光（Micron）則合作生產晶片，Arm預估2030年市場產值將上看1,000億美元，業界則認為Arm架構伺服器要進軍商用市場仍須時間，但樂觀其成。

Arm引爆震撼彈 首次跨足自製AGI CPU輝達等50家企業力挺

Arm（安謀國際）震撼出擊！Arm今日宣布其運算平台發展邁入下一個新階段，首度將版圖拓展至量產晶片產品。此一里程碑以 Arm AGI CPU 的推出為開端，該產品是 Arm 針對 AI 資料中心而設計的處理器，專為因應日益增加的代理式 AI（agentic AI）工作負載。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。