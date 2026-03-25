日本新唐與 Tower Semiconductor 進行策略性業務重組

新唐（4919）25日公告，董事會通過旗下子公司日本新唐（Nuvoton Technology Corporation Japan, NTCJ）與晶圓代工廠Tower Semiconductor進行策略性業務重組，雙方將針對合資公司Tower Partners Semiconductor Co., Ltd.（TPSCo）重新分工，並調整持股與資產配置，藉此強化營運效率與長期競爭力。

根據公告內容，NTCJ將以現金2,500萬美元作為對價，並配合股權調整，逐步取得TPSCo全數股權。交易完成後，原由Tower主導之12吋晶圓廠及相關業務，將移轉由Tower承接；至於TPSCo既有的8吋晶圓廠與相關產線，則由NTCJ全面持有並持續經營，TPSCo亦將成為NTCJ的全資子公司。

新唐指出，此次重組主要基於雙方策略聚焦考量。透過資源重新配置，Tower可集中發展其12吋製程技術與高附加價值產品，而NTCJ則可深化在8吋製程領域的布局，提升車用、工控及特殊應用晶片的供應能力，進一步優化產品組合與產能利用率。

從股權結構觀察，目前TPSCo由NTCJ持股49%、Tower持股51%。交易完成後，NTCJ將取得100%股權，並整合相關營運資源。公告亦揭露，截至今年3月25日，NTCJ已持有TPSCo約49,539股，未來完成交割後將全數納入合併報表。

財務面方面，本案對價包含現金2,500萬美元及股權移轉安排，實際交易金額仍須依最終交割條件調整。新唐表示，交易條件係經董事會及審計委員會審議通過，並參考獨立專家意見，以確保交易合理性。此次交易不涉及關係人交易，亦無重大限制條款。

市場關注，此次重組有助新唐強化在成熟製程的自主掌控能力。業界人士分析，在全球半導體產業分工趨於專精之際，8吋產線在車用與電源管理IC等領域需求穩定，新唐透過整併TPSCo，有望進一步提升產能彈性與客戶黏著度。

新唐預期，本案將於2027年4月1日前完成，惟仍須符合相關交割條件及主管機關核准。公司強調，未來將持續透過策略合作與資源整合，強化全球布局，推動營運穩健成長。