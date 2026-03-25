廣運控告前員工等4人及元鈦科涉犯營業秘密法 檢方提起公訴

廣運（6125）25日公告表示，對前員工陳茂欽等四人及元鈦科（7892）控告涉犯營業秘密法，今天由臺灣士林地方檢察署提起公訴。

廣運公告指出，廣運於2022年間發現，前員工陳茂欽等4人，疑利用職務接觸公司機密機會，未經授權將公司相關技術資料，以重製、轉寄等方式外流並提供予元鈦科技股份有限公司使用。該案涉及的營業秘密，為廣運自主研發相關技術及營運資訊。

經臺灣士林地方檢察署檢察官偵查，認定涉犯營業秘密法等相關規定，已對被告陳茂欽等4人及元鈦科技提起公訴。

廣運表示，依法提起告訴以行使訴訟上相關權利。廣運為該案告訴人，於財務業務方面均無因該案有重大影響。

廣運已委請律師處理以維護公司權益。

興櫃公司元鈦科25日亦公告接獲起訴書，臺灣士林地方檢察署依違反營業秘密法等部分起訴、部分不起訴。

元鈦科表示，本案已進入司法程序，一切靜候審理結果。該事件係發生於民國2022年至2023年間，已委請律師處理中，評估對公司的財務業務並無重大影響。