長科董事長由陳志宏接任 馬來西亞廠正式動土

導線架大廠長科*（6548）今日召開臨時董事會，通過多項議案，其中包括選任董事長，由元耀能源科技代表人陳志宏接任董事長一職；原任董事長洪全成則專任總經理。另外，會中也通過新廠投資計畫，以推動產能提升與營運發展。

長科表示，此次人事布局即日起生效。主要係基於強化公司治理及健全經營監督機制的考量，透過董事會與經營團隊職權分工，進一步落實治理架構與專業經理人制度。公司亦感謝洪全成先生自2024年接任董事長以來，帶領公司穩步發展，厚植企業成長動能。

新任董事長陳志宏過去曾擔任長科和長華電材監察人、易華電子獨立董事，現除擔任長科董事外，亦為華德光電、長華能源董事長，長期參與長華集團相關企業治理與策略規劃，對集團整體發展方向與經營管理十分熟稔。未來接任長科董事長後，將以豐富的治理經驗協助董事會強化決策功能，並推動集團整體策略布局。

原任董事長洪全成在卸下董事長職務後，將專任總經理。洪全成在長華集團相關服務資歷達三十年，除了長科總經理職務外，現亦為長華電材董事長，對於集團營運狀況、產業趨勢及策略布局亦具深厚了解，未來將持續帶領經營團隊推動各項營運計畫，提升整體經營績效與競爭力。

長科指出，透過本次董事長與總經理職責明確分工，將有助於進一步提升公司治理品質，並為公司長期發展與股東價值奠定穩固基礎。

另外，長科董事會通過子公司蘇州興勝科半導體有限公司擬與中國威海火炬高技術產業開發區管委會簽訂投資意向書（MOU）。長科規劃於山東威海投資設立新公司，預計投資金額為暫定人民幣10億元，計劃設置蝕刻、沖壓、電鍍等全製程產線，以因應客戶需求成長並優化整體產能布局。

除了最新的中國擴廠投資案外，長科原有海外布局計畫也持續進行中。上周在馬來西亞進行新廠動土典禮，由長華集團創辦人黃嘉能與時任長科董事陳志宏共同主持。新廠位於雪蘭莪州，鄰近現有廠房，占地16,188平方公尺，預計於2027年第3季完工，未來將作為蝕刻、沖壓與電鍍等全製程之重要生產基地。