快訊

伊朗高官證實巴基斯坦轉交美國提案 不排除在巴國、土耳其會談

美股電子盤上漲 台指期夜盤上半場再反彈

一周2鋒面影響！下周降雨範圍擴大 清明連假北部掃墓要帶傘

聽新聞
0:00 / 0:00

長科董事長由陳志宏接任 馬來西亞廠正式動土

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長科擴大海外布局，馬來西亞進行新廠正式動土。圖／長科提供
長科擴大海外布局，馬來西亞進行新廠正式動土。圖／長科提供

導線架大廠長科*（6548）今日召開臨時董事會，通過多項議案，其中包括選任董事長，由元耀能源科技代表人陳志宏接任董事長一職；原任董事長洪全成則專任總經理。另外，會中也通過新廠投資計畫，以推動產能提升與營運發展。

長科表示，此次人事布局即日起生效。主要係基於強化公司治理及健全經營監督機制的考量，透過董事會與經營團隊職權分工，進一步落實治理架構與專業經理人制度。公司亦感謝洪全成先生自2024年接任董事長以來，帶領公司穩步發展，厚植企業成長動能。

新任董事長陳志宏過去曾擔任長科和長華電材監察人、易華電子獨立董事，現除擔任長科董事外，亦為華德光電、長華能源董事長，長期參與長華集團相關企業治理與策略規劃，對集團整體發展方向與經營管理十分熟稔。未來接任長科董事長後，將以豐富的治理經驗協助董事會強化決策功能，並推動集團整體策略布局。

原任董事長洪全成在卸下董事長職務後，將專任總經理。洪全成在長華集團相關服務資歷達三十年，除了長科總經理職務外，現亦為長華電材董事長，對於集團營運狀況、產業趨勢及策略布局亦具深厚了解，未來將持續帶領經營團隊推動各項營運計畫，提升整體經營績效與競爭力。

長科指出，透過本次董事長與總經理職責明確分工，將有助於進一步提升公司治理品質，並為公司長期發展與股東價值奠定穩固基礎。

另外，長科董事會通過子公司蘇州興勝科半導體有限公司擬與中國威海火炬高技術產業開發區管委會簽訂投資意向書（MOU）。長科規劃於山東威海投資設立新公司，預計投資金額為暫定人民幣10億元，計劃設置蝕刻、沖壓、電鍍等全製程產線，以因應客戶需求成長並優化整體產能布局。

除了最新的中國擴廠投資案外，長科原有海外布局計畫也持續進行中。上周在馬來西亞進行新廠動土典禮，由長華集團創辦人黃嘉能與時任長科董事陳志宏共同主持。新廠位於雪蘭莪州，鄰近現有廠房，占地16,188平方公尺，預計於2027年第3季完工，未來將作為蝕刻、沖壓與電鍍等全製程之重要生產基地。

長科董事會通過由元耀能源科技代表人陳志宏接任董事長。圖／長科提供
長科董事會通過由元耀能源科技代表人陳志宏接任董事長。圖／長科提供

董事長 總經理

延伸閱讀

榮惠法說會／分散地緣政治風險 將設立斯洛伐克子公司

陳志宏接任長科董事長、洪全成專任總經理 同步拍板威海新廠投資

兆豐證券深化永續影響力 五度蟬聯「盡職治理優良券商」殊榮

兆豐證券深化永續影響力 五度蟬聯「盡職治理優良券商」殊榮

相關新聞

馬斯克跟台積電搶半導體人才？ 經濟部長：不擔心

電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布啟動「Terafab」晶片製造計畫，並傳出將大舉向台積電（2330）挖角先進製程人才。對此，經濟部長龔明鑫25日對此表示，台灣半導體生態系歷經40、50年發展，具備全球最高效率，單靠少數人才外流難以產生規模效益，「我們不用太擔心」。

廣運控告前員工等4人及元鈦科涉犯營業秘密法 檢方提起公訴

廣運（6125）25日公告表示，對前員工陳茂欽等四人及元鈦科（7892）控告涉犯營業秘密法，今天由臺灣士林地方檢察署提起公訴。

榮惠法說會／分散地緣政治風險 將設立斯洛伐克子公司

印刷電路板(PCB)設計廠商榮惠-KY創（6924）25日舉行法人說明會，說明最新營運成果與未來發展策略，董事長劉世璘表示，隨著歐洲斯洛伐克子公司的成立，2026年將以「亞歐美三大市場分散地緣政治風險」作為營運主軸，並透過AI伺服器高成長動能帶動獲利走揚，承諾股東未來每年維持高現金股利配發率政策。

Arm發表AI晶片AGI CPU 永擎、廣達率先挺

傳言多時，Arm終於在25日發表AGI CPU宣布跨入AI伺服器處理器戰場，永擎（7711）、廣達（2382）、聯想、美超微4家伺服器系統商宣布支持開發相關產品，台積電（2330）、三星（Samsung）、海力士、Amkor及美光（Micron）則合作生產晶片，Arm預估2030年市場產值將上看1,000億美元，業界則認為Arm架構伺服器要進軍商用市場仍須時間，但樂觀其成。

Arm引爆震撼彈 首次跨足自製AGI CPU輝達等50家企業力挺

Arm（安謀國際）震撼出擊！Arm今日宣布其運算平台發展邁入下一個新階段，首度將版圖拓展至量產晶片產品。此一里程碑以 Arm AGI CPU 的推出為開端，該產品是 Arm 針對 AI 資料中心而設計的處理器，專為因應日益增加的代理式 AI（agentic AI）工作負載。

戴爾證實台灣市場PC已漲價 出現提前拉貨現象

台灣戴爾（Dell）總經理廖仁祥25日證實，受到記憶體缺貨漲價影響，戴爾在台灣市場銷售的PC產品已漲價，但具體漲幅仍要看各產品零組件成本狀況而定，不過，廖仁祥表示，確實有感受到市場在提前拉貨，且拉力很強，顯示市場觀望氣氛轉弱，消費者及企業端加速購機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。