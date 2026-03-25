英特爾攜手合作夥伴 在台展示最新Core Ultra處理器與裝置

英特爾於今（25）日攜手多家生態系合作夥伴，在台發表並展示一系列最新處理器與搭載新一代平台的裝置與應用。最新的處理器平台包含Intel Core Ultra系列3與Intel Core Ultra 200HX Plus行動處理器、Intel® Core Ultra 200S Plus桌上型處理器，以及Intel Core Ultra系列3邊緣運算處理器。

英特爾邀請宏碁、華擎、華碩、技嘉、HP惠普台灣、聯想、微星科技等合作夥伴，於現場展示搭載最新處理器平台的筆記型電腦、桌上型電腦與主機板等產品；同時也邀請研揚科技、凌華科技、研華科技、東擎科技、安勤科技、BIOSTAR映泰、肯懋電腦、友通資訊、技宸、廣積科技、威強電工業電腦、宜鼎國際、博來科技、神達數位、新漢、瑞傳科技、鑫創電子與超恩等重要夥伴，共同展示新一代邊緣運算系統與AI解決方案。

英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜表示：「很高興英特爾攜手合作夥伴推出一系列採用最新Core Ultra處理器的產品，涵蓋從個人電腦至邊緣運算的多元應用。不僅為使用者帶來卓越效能與最佳AI體驗，也將協助合作夥伴打造更豐富的終端AI解決方案。透過全新設計架構、先進製程與封裝技術，英特爾持續突破運算效能與續航表現，加速AI發展與更廣泛的應用，邁向混合AI運算時代的願景。」

Core Ultra系列3專為行動多工打造，遊戲效能可提升超過77%1，電池續航力最長可達27小時。現場展示約30款搭載Core Ultra系列3處理器的最新筆記型電腦、AIO電腦與迷你PC。此外，現場亦展示最新Intel XeSS 3多幀生成（Multi-Frame Generation）技術，進一步提升遊戲每秒畫面更新率（FPS），讓輕薄筆記型電腦也能流暢運行3A級遊戲大作。

Core Ultra系列3配備最高12個Xe核心的新一代Intel Arc GPU，平台運算效能最高可達180 TOPS。該系列亦為首款採用Intel 18A製程的行動處理器平台，導入全新RibbonFET電晶體架構與PowerVia晶片背部供電技術。此外，透過英特爾的先進封裝與3D晶片堆疊技術Foveros，可將多個晶片模組整合於單一SoC中，進而在系統層面提供更高的靈活性、可擴充性與效能。

搭載最新Core Ultra 200HX Plus處理器的筆記型電腦也首度於活動中亮相。Core Ultra 200HX Plus專為進階遊戲、串流、內容創作及工作站需求進行優化，包含 Core Ultra 9 290HX Plus與Core Ultra 7 270HX Plus兩款型號。該系列支援全新的英特爾二進位優化工具（Intel Binary Optimization Tool），透過首創的二進位轉譯層優化技術，提升特定遊戲的原生效能。此外，平台提供高達80 Gbps雙向頻寬的高速連線能力，可支援大型檔案傳輸、8K串流與裝置充電，並能透過單一連接埠串接多個裝置。