快訊

伊朗高官證實巴基斯坦轉交美國提案 不排除在巴國、土耳其會談

美股電子盤上漲 台指期夜盤上半場再反彈

一周2鋒面影響！下周降雨範圍擴大 清明連假北部掃墓要帶傘

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾攜手合作夥伴 在台展示最新Core Ultra處理器與裝置

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜今日攜手合作夥伴在台展示最新Core Ultra處理器與裝置， 全方位布局AI PC與邊緣運算。圖／英特爾提供
英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜今日攜手合作夥伴在台展示最新Core Ultra處理器與裝置， 全方位布局AI PC與邊緣運算。圖／英特爾提供

英特爾於今（25）日攜手多家生態系合作夥伴，在台發表並展示一系列最新處理器與搭載新一代平台的裝置與應用。最新的處理器平台包含Intel Core Ultra系列3與Intel Core Ultra 200HX Plus行動處理器、Intel® Core Ultra 200S Plus桌上型處理器，以及Intel Core Ultra系列3邊緣運算處理器。

英特爾邀請宏碁、華擎、華碩、技嘉、HP惠普台灣、聯想、微星科技等合作夥伴，於現場展示搭載最新處理器平台的筆記型電腦、桌上型電腦與主機板等產品；同時也邀請研揚科技、凌華科技、研華科技、東擎科技、安勤科技、BIOSTAR映泰、肯懋電腦、友通資訊、技宸、廣積科技、威強電工業電腦、宜鼎國際、博來科技、神達數位、新漢、瑞傳科技、鑫創電子與超恩等重要夥伴，共同展示新一代邊緣運算系統與AI解決方案。

英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜表示：「很高興英特爾攜手合作夥伴推出一系列採用最新Core Ultra處理器的產品，涵蓋從個人電腦至邊緣運算的多元應用。不僅為使用者帶來卓越效能與最佳AI體驗，也將協助合作夥伴打造更豐富的終端AI解決方案。透過全新設計架構、先進製程與封裝技術，英特爾持續突破運算效能與續航表現，加速AI發展與更廣泛的應用，邁向混合AI運算時代的願景。」

Core Ultra系列3專為行動多工打造，遊戲效能可提升超過77%1，電池續航力最長可達27小時。現場展示約30款搭載Core Ultra系列3處理器的最新筆記型電腦、AIO電腦與迷你PC。此外，現場亦展示最新Intel XeSS 3多幀生成（Multi-Frame Generation）技術，進一步提升遊戲每秒畫面更新率（FPS），讓輕薄筆記型電腦也能流暢運行3A級遊戲大作。

Core Ultra系列3配備最高12個Xe核心的新一代Intel Arc GPU，平台運算效能最高可達180 TOPS。該系列亦為首款採用Intel 18A製程的行動處理器平台，導入全新RibbonFET電晶體架構與PowerVia晶片背部供電技術。此外，透過英特爾的先進封裝與3D晶片堆疊技術Foveros，可將多個晶片模組整合於單一SoC中，進而在系統層面提供更高的靈活性、可擴充性與效能。

搭載最新Core Ultra 200HX Plus處理器的筆記型電腦也首度於活動中亮相。Core Ultra 200HX Plus專為進階遊戲、串流、內容創作及工作站需求進行優化，包含 Core Ultra 9 290HX Plus與Core Ultra 7 270HX Plus兩款型號。該系列支援全新的英特爾二進位優化工具（Intel Binary Optimization Tool），透過首創的二進位轉譯層優化技術，提升特定遊戲的原生效能。此外，平台提供高達80 Gbps雙向頻寬的高速連線能力，可支援大型檔案傳輸、8K串流與裝置充電，並能透過單一連接埠串接多個裝置。

英特爾 筆記型電腦 處理器

延伸閱讀

研華導入英特爾新世代處理器 展示 Edge AI 醫療應用

英特爾攜手合作夥伴展示新一代Core Ultra處理器與裝置

英特爾新Core Ultra 集結宏碁、華碩、宜鼎等25夥伴推應用

相關新聞

馬斯克跟台積電搶半導體人才？ 經濟部長：不擔心

電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布啟動「Terafab」晶片製造計畫，並傳出將大舉向台積電（2330）挖角先進製程人才。對此，經濟部長龔明鑫25日對此表示，台灣半導體生態系歷經40、50年發展，具備全球最高效率，單靠少數人才外流難以產生規模效益，「我們不用太擔心」。

廣運控告前員工等4人及元鈦科涉犯營業秘密法 檢方提起公訴

廣運（6125）25日公告表示，對前員工陳茂欽等四人及元鈦科（7892）控告涉犯營業秘密法，今天由臺灣士林地方檢察署提起公訴。

榮惠法說會／分散地緣政治風險 將設立斯洛伐克子公司

印刷電路板(PCB)設計廠商榮惠-KY創（6924）25日舉行法人說明會，說明最新營運成果與未來發展策略，董事長劉世璘表示，隨著歐洲斯洛伐克子公司的成立，2026年將以「亞歐美三大市場分散地緣政治風險」作為營運主軸，並透過AI伺服器高成長動能帶動獲利走揚，承諾股東未來每年維持高現金股利配發率政策。

Arm發表AI晶片AGI CPU 永擎、廣達率先挺

傳言多時，Arm終於在25日發表AGI CPU宣布跨入AI伺服器處理器戰場，永擎（7711）、廣達（2382）、聯想、美超微4家伺服器系統商宣布支持開發相關產品，台積電（2330）、三星（Samsung）、海力士、Amkor及美光（Micron）則合作生產晶片，Arm預估2030年市場產值將上看1,000億美元，業界則認為Arm架構伺服器要進軍商用市場仍須時間，但樂觀其成。

Arm引爆震撼彈 首次跨足自製AGI CPU輝達等50家企業力挺

Arm（安謀國際）震撼出擊！Arm今日宣布其運算平台發展邁入下一個新階段，首度將版圖拓展至量產晶片產品。此一里程碑以 Arm AGI CPU 的推出為開端，該產品是 Arm 針對 AI 資料中心而設計的處理器，專為因應日益增加的代理式 AI（agentic AI）工作負載。

戴爾證實台灣市場PC已漲價 出現提前拉貨現象

台灣戴爾（Dell）總經理廖仁祥25日證實，受到記憶體缺貨漲價影響，戴爾在台灣市場銷售的PC產品已漲價，但具體漲幅仍要看各產品零組件成本狀況而定，不過，廖仁祥表示，確實有感受到市場在提前拉貨，且拉力很強，顯示市場觀望氣氛轉弱，消費者及企業端加速購機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。