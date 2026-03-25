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大同智能海外布局奏捷

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同（2371）旗下智慧能源服務商大同智能昨（25）日表示，成功標下財團法人國際合作發展基金會（國合會）聖克里斯多福及尼維斯光儲智慧微電網系統建置案，該案將協助邦交國建置智慧微電網，輸出台灣專精的智慧能源技術實力，立下海外布局里程碑。

大同智能表示，公司提供一站式服務與管理，此案將設置102.9kWp光電容量與100kW/261kWh儲能系統，預計2027年底完工。

大同智能指出，公司憑藉先前已完成太平洋友邦帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島等三國太陽能及儲能系統建置且成功併網運作的實戰經驗，順利奪下此案。此次標案場址位於該國國營電力公司，整體採用智慧微電網架構，結合太陽光電、儲能及既有柴油發電機，並加入EMS能源管理系統，具備AI智慧調度與孤島運轉能力，即便電網中斷也能穩定供電。

大同智能強調，公司去年太陽能案場開發量年成長10%，今年將持續專注於屋頂型太陽能案，並透過爭取經濟部能源署國有建物太陽光電設備承作營運商資格，擴大屋頂太陽能電廠商機。

太陽光電 吐瓦魯

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