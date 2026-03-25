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榮惠法說會／分散地緣政治風險 將設立斯洛伐克子公司

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
榮惠-KY董事長劉世璘表示，分散地緣政治風險以及維持高現金股利配發率政策將會是2026年兩大營運目標。榮惠-KY／提供
榮惠-KY董事長劉世璘表示，分散地緣政治風險以及維持高現金股利配發率政策將會是2026年兩大營運目標。榮惠-KY／提供

印刷電路板(PCB)設計廠商榮惠-KY創（6924）25日舉行法人說明會，說明最新營運成果與未來發展策略，董事長劉世璘表示，隨著歐洲斯洛伐克子公司的成立，2026年將以「亞歐美三大市場分散地緣政治風險」作為營運主軸，並透過AI伺服器高成長動能帶動獲利走揚，承諾股東未來每年維持高現金股利配發率政策。

榮惠-KY長期專注於PCB、工業控制(IPC)及電子零組件三大業務領域，主要服務日系車用與消費性電子客戶，除了已建立橫跨台灣、日本、中國、泰國及香港的亞洲營運網路外，包括2025年已設立的墨西哥辦事處，以及2026年即將設立的斯洛伐克子公司，形成「亞美歐據點三足鼎立」態勢，憑藉多據點與跨語系服務優勢，公司可靈活支援客戶於亞洲各地的生產與供應需求，強化整體競爭力。

劉世璘指出，這幾年全球政經環境變化非常快，榮惠-KY必須透過多元據點來分散地緣政治風險，隨著斯洛伐克子公司的成立，未來歐洲市場成長動能可望比美洲市場來得強勁，期待歐洲與美洲兩地市場占營收比重可望超過10%。

在產業布局方面，榮惠-KY已成功切入日系車用供應鏈，除可提供Tier 2零組件製造商相關產品外，亦具備直接供應Tier 1系統廠的能力，應用範圍涵蓋車用照明、電源管理及各類控制系統，隨著既有客戶庫存調整已近尾聲，加上汽車電子化與電動車趨勢持續發展，看好車用電子市場的長期成長潛力。

此外，AI與資料中心相關應用亦為公司近年積極發展的重點方向，劉世璘表示，AI伺服器相關產品目前營收占比雖仍不高，但因技術門檻較高、產品附加價值佳，毛利表現優於其他產品線，已成為推動整體獲利結構優化的重要動能，這從2025年第4季毛利率從2025年第3季的22.2%大幅攀升至26.2%可以看出。

劉世璘指出，根據Mordor Intelligence的預估，全球數據中心液冷市場規模將從2026年的67.7億美元大幅成長至2031年的187.9億美元，年複合成長率(CAGR)高達22.65%，以目前AI伺服器訂單能見度可達第2季來看，對整體營收與獲利的挹注將會非常有感，未來「AI伺服器」與「車用PCB」將同步穩健成長。

至於股利政策，劉世璘表示，由於榮惠-KY走的是「輕資產」營運模式，不需背負龐大資本支出壓力，2023至2025年每股獲利分別為6.31、7.3、5.68元，便分別配發了4、5.5、5元現金股利，現金股利配發率分別為63%、75%、88%，呈現逐年成長態勢，因此，可以承諾股東未來每年維持高現金股利配發率政策。

展望未來，劉世璘表示，將持續深耕日系車用電子供應鏈，同時積極布局AI伺服器等高附加價值產品，並加速全球據點擴張，以因應客戶全球供應鏈重組趨勢，提升服務能量與市場滲透率，為中長期成長奠定基礎，策略上將以「車用電子與AI應用」雙主軸為核心，結合全球據點布局與高附加價值產品策略，持續提升營運效率與獲利能力，朝向國際化電子解決方案供應商邁進。

現金股利

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