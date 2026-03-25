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Arm發表AI晶片AGI CPU 永擎、廣達率先挺

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
安謀執行長 Rene Haas手持AGI CPU。Arm官方／提供
安謀執行長 Rene Haas手持AGI CPU。Arm官方／提供

傳言多時，Arm終於在25日發表AGI CPU宣布跨入AI伺服器處理器戰場，永擎（7711）、廣達（2382）、聯想、美超微4家伺服器系統商宣布支持開發相關產品，台積電（2330）、三星（Samsung）、海力士、Amkor及美光（Micron）則合作生產晶片，Arm預估2030年市場產值將上看1,000億美元，業界則認為Arm架構伺服器要進軍商用市場仍須時間，但樂觀其成。

搶進AI伺服器戰場，Arm在25日舉行國際記者會，宣布針對代理式AI（agentic AI）時代而發表AGI CPU，並與Meta合作開發，以運算規模及省電為訴求，開發出與X86 CPU競爭的晶片，除Meta，也已獲得OpenAI站台支持，安謀（Arm）執行長 Rene Haas表示，現在Arm正式提供涵蓋 IP、Arm 運算子系統與晶片，成為業界提供最廣泛運算選擇的供應商。

Arm表示，會此時推出CPU主要是看好代理式AI會24小時產生許多非同步工作，對CPU的需求大增，若能用Arm低耗電架構，由於比相同功耗的X86 CPU處理器效能快兩倍以上，能幫客戶節省數百億美元電費。

除兩AI客戶支持，Arm也宣布永擎、廣達、聯想、美超微4家伺服器ODM大廠也承諾投入量產。生產端，Arm也透露AGI CPU基於 Neoverse V3 運算子系統，單晶片配備 136 個核心，採用台積電3奈米製程與雙小晶片設計 (Dual Chiplet) 。

業者認為，Arm架構伺服器已經推動很多年，目前要讓市場真正接受Arm架構伺服器，似乎還是要再加油，關鍵在於伺服器生態軟硬體成熟度、商業模式、性能定位，長期而言Arm確實在伺服器市場有機會，但要多久能普及仍無法明確預估，但對Arm在伺服器領域的導入長期趨勢樂觀其成。

永擎是Arm此次第一波支持伺服器ODM業者，受到高度矚目，因為該公司2026年GTC也首度名列所謂黃仁勳背板上，成為新進入ODM業者，讓永擎成為電子五哥以外AI伺服器業者中布局多平台最積極業者。

Arm 伺服器 廣達 台積電

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