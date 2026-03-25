南亞科擴大戰略合作 鎧俠、思科等四大廠參與私募 出資787億元

DRAM 大廠南亞科 (2408) 今 (25) 日宣布，包括鎧俠（Kioxia）、晟碟（Sandisk）、SK海力士旗下 Solidigm、思科（Cisco） 四家將認購私募普通股共 3億5157.8萬股，以每股定價223.9 元推算，共募資787.18 億元。由於四家公司均是南亞科客戶，且三家公司都是記憶體廠，一般預料這是客戶透過直接參與私募，綁定南亞科目前最搶手的DRAM產能。

由於南亞科與四家公司都各自簽訂保密協議，南亞科不便透露細節，但在南亞科加速林口5A新廠興建工程，同時導入10奈米第三代製程量產，一般預料這是四大公司鑑於DRAM供需恐無法在2027年前紓解，透過參與南亞科私募，綁定長期供應產能，對南亞科無疑開出業績保證的支票，有利南亞科未來幾年營運持續向上攀升。

南亞科也透過發布重訊，宣布此次私募普通股案。依四家公司議定的每股認購價223.9元，換算今南亞科收盤價226.5元推算，僅折價 1.15%，凸顯四家大廠對DRAM長期看好的需求，不計代價豪砸近800億元，透過參與南亞科私募，卡位南亞科為AI所開發的DDR5、LPDDR5及客製化記憶體（HBM），以因應未來AI 運算需求的成長。

南亞科此次四位認購人分別為 Kioxia(鎧俠) 、Sandisk、Solidigm 與 Cisco，認購私募普通股股數依序為 70,000 仟股、138,685 仟股、71,393 仟股、 71,500 仟股，換算成持股比則為 2%、4%、2%、2%。