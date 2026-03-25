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陳志宏接任長科董事長、洪全成專任總經理 同步拍板威海新廠投資

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

長科*（6548）25日召開臨時董事會，拍板新人事與新投資案，推選元耀能源科技代表人陳志宏接任董事長，原任董事長洪全成轉任專任總經理，並同步通過中國大陸山東威海新廠投資計畫，顯示公司一方面強化公司治理，另一方面加速海外產能布局。

長科表示，此次董事長與總經理職務分工，主要是為了強化公司治理與經營監督機制，進一步落實董事會與經營團隊權責分明的架構。公司並指出，洪全成自2024年接任董事長以來，帶領公司穩步發展，此次職務調整後，未來將持續率領經營團隊推進各項營運計畫。

至於新任董事長陳志宏，過去曾任長科、長華電材監察人及易華電子獨立董事，目前除擔任長科董事外，也身兼華德光電、長華能源董事長，長期參與長華集團企業治理與策略規劃。長科認為，陳志宏接任後，將有助董事會強化決策功能，推動集團整體策略布局。

在投資案方面，董事會通過子公司蘇州興勝科半導體擬與大陸威海火炬高技術產業開發區管委會簽署投資意向書，規劃於山東威海設立新公司，暫定投資金額人民幣10億元，將建置蝕刻、沖壓與電鍍等全製程產線，以因應客戶需求成長並優化整體產能配置。

除大陸新案外，長科原先規劃的馬來西亞新廠也持續推進。該廠上周已於雪蘭莪州動土，基地鄰近現有廠房，占地16,188平方公尺，預計2027年第3季完工，未來將成為蝕刻、沖壓與電鍍等全製程的重要生產基地。

長華集團創辦人黃嘉能先前表示，馬來西亞新廠啟動是長科全球布局的重要里程碑，除有助深化與東南亞客戶合作，也將進一步鞏固其在導線架市場的布局。隨台灣、馬來西亞及中國大陸三地廠區同步推進，長科正加快打造導線架生產基地「鐵三角」，以滿足國際IDM與封測委外客戶需求，提升全球競爭力。

董事長 總經理

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