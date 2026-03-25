中華電獲OECMs「保育共生地」認證 電信基地轉型生態廊道成保育標竿

中華電信（2412）宣布，苗栗縣三義鄉「三義基維股電信基地」今年3月25日正式通過農業部林業及自然保育署OECMs（Other Effective Area-based Conservation Measures）「保育共生地」認證，為國內電信同業首例，展現企業將基礎建設與生物多樣性保育深度融合的創新成果，彰顯中華電信在永續治理與自然正向（Nature Positive）發展上的領導地位。

「三義基維股電信基地」緊鄰火炎山自然保留區東側，位處淺山丘陵生態過渡帶與關鍵緩衝區，長期維持低度開發與低人為干擾，保有多樣棲地結構，形成穩定且具韌性的中低海拔生態系。場域內生物多樣性豐富，已記錄包括瀕危物種食蛇龜，以及穿山甲、領角鴞、白鼻心與台灣藍鵲等野生動物，更具備石虎潛在棲地價值，扮演重要生態緩衝與連結廊道，充分體現OECMs「非保護區但具保育效益」之核心價值。

中華電信表示，本案最大特色在於將既有電信設施場域轉化為具保育價值之自然資本，基地具備微氣候調節及維護基因多樣性等多元生態系服務功能，對提升區域生態韌性具有實質效益，未來將辦理教育訓練，培養企業內部保育能力，亦持續營造友善生物利用環境，如採生態友善刈草工法進行適度環境整理，同時減低對野生動物干擾，落實棲地保護與設施維運並行的永續策略，並可作為企業自然資本管理的重要實踐場域。

中華電信已於今年2月26日完成《2025年永續相關財務資訊專章》（永續專章）編製，並經董事會通過正式發布，為全台首批提前導入國際永續揭露準則（IFRS S1與S2）之大型企業之一。本次取得OECMs認證，進一步展現公司將永續治理由制度面落實至場域經營的具體成果，持續引領產業邁向低碳與生態共榮的發展方向。