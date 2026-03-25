汎銓提告 光焱科技反擊：將積極面對訴訟

汎銓（6830）對光焱科技（7728）向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟引發關注，光焱科技25日公告提到，截至目前為止，公司尚未收到法院送達之相關起訴狀或任何法律訴訟資料，僅自媒體與公開資訊觀測站得知汎銓科技單方面之公告資訊。公司將積極面對本項訴訟，並已與委任律師研擬後續因應策略。

汎銓25日宣布正式向智慧財產及商業法院提起訴訟，主張光焱科技股份有限公司侵害汎銓所擁有之中華民國第 I870008B號「光損偵測裝置」發明專利並涉及侵犯汎銓專利相關之設備及技術方案，提告光焱專利侵權求償2億元，維護股東權益。

光焱科技則指出，深耕光學檢測與光電子晶片檢測領域已達16年，向來極度尊重智慧財產權。公司所有核心產品均為團隊自主研發之自有技術，並未、亦無須使用其他公司之技術與專利。本公司之技術與設備長期深獲國內外客戶肯定，且本公司亦有自身專利正於申請程序中。公司已委請專業律師團隊處理本案，後續將於收到正式訴訟文件後，配合司法程序進行必要之答辯，以捍衛公司、客戶及全體股東之合法權益。

對公司財務業務影響及預估影響金額：光焱科技指出，衡酌本案目前已知之事實情節，公司認為本訴訟事件於財務及業務方面，均不致因本案而產生重大影響，本公司各項營運、業務及設備出貨均正常進行。