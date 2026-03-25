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朋程法說會／已提前卡位能源與電網市場 持續推進AI伺服器應用驗證

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

二極體廠朋程（8255）25日舉行法說會，公司釋出正向的營運展望，表示隨著全球資料中心朝高壓直流（HVDC）架構發展，雖大規模應用預計於2027年後發酵，但公司已提前卡位能源與電網市場，並持續推進AI伺服器應用驗證，為後續放量預作準備。

朋程指出，AI伺服器對電力效率與功率密度要求大幅提升，HVDC架構將成為未來主流，以現在的機櫃來看，如Rubin或2028年開始的Feynman，這些應用將於2027、2028年後逐步展開，同時結合新傳輸技術，如CPU相關技術，因此在整體HVDC領域中，公司的重點不僅在AI伺服器，也涵蓋電網等其他應用。

此外，受惠於國際IDM大廠安世（onsemi）先前供應鏈波動影響，市場出現轉單機會，朋程透露，近半年來客戶端頻頻釋出替代需求，公司已加速標準品與中低壓MOSFET布局，並積極爭取市占率，再加上供應商調整價格與庫存去化過程中，訂單重分配效應浮現，為朋程帶來切入新客戶契機。

法說會 朋程

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