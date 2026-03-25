Arm引爆震撼彈 首次跨足自製AGI CPU輝達等50家企業力挺

Arm（安謀國際）震撼出擊！Arm今日宣布其運算平台發展邁入下一個新階段，首度將版圖拓展至量產晶片產品。此一里程碑以 Arm AGI CPU 的推出為開端，該產品是 Arm 針對 AI 資料中心而設計的處理器，專為因應日益增加的代理式 AI（agentic AI）工作負載。

Arm並宣布，超過 50 家領先企業支持 Arm 拓展其運算平台至晶片產品，包括亞馬遜網路服務（AWS）、博通（Broadcom）、Google、邁威爾（Marvell）、美光科技（Micron）、微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）、三星（Samsung）、海力士（SK hynix） 與台積公司（TSMC）等合作夥伴，都加入力挺行列。

值得一提的是，Arm首顆自製AGI CPU，採用台積電3奈米製程，預定今年下半年大量向永擎電子（ASRock Rack）、聯想（Lenovo）、廣達電腦（Quanta Computer）及美超微電腦（Supermicro）等合作夥伴供貨，為台積電增添強大營運動能。

Arm今天由執行長Rene Haas，宣布這項重磅布。他說，30多年來，產業持續在 Arm 運算平台上推動創新，為數千億裝置提供具備可擴展性與高能源效率的運算能力。隨著 AI 重塑全球運算基礎架構，生態系夥伴也持續尋求得以大規模部署 Arm 技術的解決方案。為此，Arm 將其平台策略從 IP 與運算子系統（ Compute Subsystems, CSS），進一步擴展至由 Arm 設計的晶片產品，為合作夥伴在 Arm 運算技術上提供最完整的建構選擇，並加速 AI 生態系的創新發展。

Rene Haas 表示，AI 已從根本上重新定義運算的建構與部署方式，而代理式運算正在加速這項轉變。今天不僅代表 Arm 運算平台邁入下一個階段，也是公司發展的重要里程碑。透過 Arm AGI CPU 量產晶片的推出，我們得以在 Arm 高效能與高能源效率的運算基礎之上，為合作夥伴提供更多選擇，以支援代理式 AI 基礎架構在全球規模的實現。

Arm強調，AI 代理的興起正在推動全球運算邁入重要轉折點。隨著 AI 從模型訓練轉向部署可持續運作、具備推論、規劃與執行能力的各項代理，整體 AI 系統所產生的 token 數量正在快速成長，同時對CPU 的數量需求也大幅增加，以便進行推論、協調及資料傳輸等工作。

Rene Haas 強調推出首顆自製AGI CPU是應生態系要求。為協助合作夥伴在此新環境中加速推進，Arm AGI CPU 的推出預計將成為代理式資料中心的基礎。此次平台版圖拓展至晶片產品，也為整個生態系在建構與部署 Arm 架構基礎設施時提供更高的彈性—無論是採用 Arm IP 授權、導入 Arm 運算子系統，或部署由 Arm 設計的晶片。