上奇攜手HP投入3D增材製造 攻入無人機供應鏈

上奇科技（6123）25日舉辦「低空經濟起飛 供應鏈如何突破量產瓶頸」研討會，匯聚產官學研代表，為無人機應用與3D增材製造的跨產業整合開啟新篇章。

上奇集團董事長許承強在致詞中指出，全球列印產業數位發展從早期前端設計數位化第一次轉折、到2000年印刷後端數位化的二次轉折，隨著科技快速發展，現在正在經歷製造數位化的重要轉折起點。

上奇科技也在持續進化，自1991年創立以來，公司從導入設計數位軟體建立產業基礎，到推動印刷產業數位化，更以 IOP（Internet of Package）概念，產品可為數據載體，少量多樣、快速生產交付推進產業升級。

近年更攜手HP推廣增材製造技術進軍台灣製造，投入汽車與醫療之餘，觀察無人機產業成為成長最快的應用領域，輕量化與快速迭代優勢，加速多元場景落地。