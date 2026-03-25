快訊

張雪峰41歲猝死！網友曾提醒他「嘴唇發紫」注意心臟 卻遭回嗆

是你嗎？統一發票1-2月開獎 幸運兒7-11花39元「就中千萬大獎」

花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

零壹深化 Google Cloud 布局 以整合優勢推進「雲端 × AI」企業轉型

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

IT 解決方案服務商零壹科技（3029）宣布擴大 Google Cloud 布局，推動 Google Cloud Platform（GCP）與 Google Workspace（GWS）相關解決方案與加值應用。隨著生成式 AI 技術快速發展，企業數位轉型正加速邁向以數據與 AI 為核心的營運模式。零壹科技結合通路與技術整合優勢，攜手 Google Cloud，加速企業雲端與 AI 應用落地。

零壹科技表示，企業導入 AI，正從試點驗證走向規模化應用。根據 Gartner 指出，已有超過 80% 的企業開始評估或導入生成式 AI 技術，顯示 AI 正快速成為企業營運轉型的核心動能。企業對雲端的需求亦由基礎備份與運算，進一步升級為「AI 基礎建設」的布局。

零壹科技總經理陳鍵忠表示：「企業導入雲端已從『系統上雲』進入『AI 驅動營運』的新階段。零壹在雲端市場的角色也正逐步轉向『生態賦能者』。我們不僅提供解決方案，更持續強化技術支援與市場推動能力，攜手全台超過 2,500 家合作夥伴，聚焦金融、製造、醫療及零售等產業應用，協助企業導入 Google Cloud AI 技術（如 Gemini、Vertex AI）。透過提升知識工作者生產力，加速 AI 應用開發與部署，進一步推動企業從資料洞察走向決策優化，創造可規模化的營運價值。」

零壹指出，其在 Google Cloud 生態中的價值，體現在三大關鍵能力，首先是跨品牌 AI 生態整合能力，零壹整合超過 60 個國際 IT 品牌資源，具備混合雲架構整合能力，協助企業將 GCP 與既有地端系統及資安架構串接，打造兼具彈性與安全性的企業級 AI 環境。

再來是在地通路與技術賦能，零壹持續深化雲端市場布局，建置具備 Google Cloud 專業證照的技術團隊，提供從架構設計、安全規劃到現代化工作空間（GWS）部署的一站式支援，強化合作夥伴解決方案能力。

最後是驅動生成式 AI 應用發展，結合 Google Cloud 的 Gemini 與 Vertex AI 等技術，零壹提供顧問與導入服務，協助企業整合數據資源、優化資料流程，縮短 AI 應用建置時程，並提升決策效率與創新能力。

展望未來，零壹科技將透過技術工作坊、產業研討會與資源共享機制，協助合作夥伴提升解決方案競爭力。零壹科技指出，AI 的競爭，已不只是技術競爭，而是生態系整合能力的競爭。未來將持續發揮整合與連結優勢，攜手夥伴共同建構更智慧且具韌性的台灣雲端 AI 生態體系。

基礎建設 雲端

延伸閱讀

研華導入英特爾新世代處理器 展示 Edge AI 醫療應用

雲端大咖算力全面大漲價 零壹、伊雲谷、邁達特沾光

相關新聞

馬斯克跟台積電搶半導體人才？ 經濟部長：不擔心

電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布啟動「Terafab」晶片製造計畫，並傳出將大舉向台積電（2330）挖角先進製程人才。對此，經濟部長龔明鑫25日對此表示，台灣半導體生態系歷經40、50年發展，具備全球最高效率，單靠少數人才外流難以產生規模效益，「我們不用太擔心」。

零壹深化 Google Cloud 布局 以整合優勢推進「雲端 × AI」企業轉型

IT 解決方案服務商零壹科技（3029）宣布擴大 Google Cloud 布局，推動 Google Cloud Platform（GCP）與 Google Workspace（GWS）相關解決方案與加值應用。隨著生成式 AI 技術快速發展，企業數位轉型正加速邁向以數據與 AI 為核心的營運模式。零壹科技結合通路與技術整合優勢，攜手 Google Cloud，加速企業雲端與 AI 應用落地。

威剛插旗AI算力 領投康斯特A輪募資300萬美元

生成式AI與大型語言模型快速發展，全球對高效能算力的需求持續攀升，記憶體領導品牌威剛科技今(25)日宣布，領投AI算力基礎設施業者康斯特科技A輪募資300萬美元。雙方將結合各自優勢，打造從DRAM、eSSD等記憶體應用供應、硬體架構整合到AI算力中心建置與維運的一體化解決方案，進一步強化全球AI算力基礎設施的建設能力。

戴爾證實台灣市場PC已漲價 出現提前拉貨現象

台灣戴爾（Dell）總經理廖仁祥25日證實，受到記憶體缺貨漲價影響，戴爾在台灣市場銷售的PC產品已漲價，但具體漲幅仍要看各產品零組件成本狀況而定，不過，廖仁祥表示，確實有感受到市場在提前拉貨，且拉力很強，顯示市場觀望氣氛轉弱，消費者及企業端加速購機。

汎銓提告光焱科技侵犯矽光子專利求償2億元 年底展出量產檢測機台

AI晶片研發分析平台汎銓科(6830)今日向智慧財產及商業法院提起訴訟，控告光焱科技侵害汎銓所擁有之中華民國第 I870008B號「光損偵測裝置」發明專利並求償2億元，成為台灣首宗在矽光子檢測設備正式提出訴訟案的案列。汎銓董事長柳紀綸表示，這是公司展現捍衛核心技術具體行動，由於汎銓同時在台灣、日本及美國取得專利，不只光焱，未來只要日本和美國公司，即使對方再大，若觸犯汎銓的專利，汎銓也一定提。

台達電創高市值首度衝破4兆 訂單強勁擴廠動作不斷

美伊雙方傳出將展開談判訊息，中東停火露曙光，激勵台股今天強彈826.87點。台股市值亞軍的台達電盤中股價攻上漲停1555...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。