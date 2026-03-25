零壹深化 Google Cloud 布局 以整合優勢推進「雲端 × AI」企業轉型

IT 解決方案服務商零壹科技（3029）宣布擴大 Google Cloud 布局，推動 Google Cloud Platform（GCP）與 Google Workspace（GWS）相關解決方案與加值應用。隨著生成式 AI 技術快速發展，企業數位轉型正加速邁向以數據與 AI 為核心的營運模式。零壹科技結合通路與技術整合優勢，攜手 Google Cloud，加速企業雲端與 AI 應用落地。

零壹科技表示，企業導入 AI，正從試點驗證走向規模化應用。根據 Gartner 指出，已有超過 80% 的企業開始評估或導入生成式 AI 技術，顯示 AI 正快速成為企業營運轉型的核心動能。企業對雲端的需求亦由基礎備份與運算，進一步升級為「AI 基礎建設」的布局。

零壹科技總經理陳鍵忠表示：「企業導入雲端已從『系統上雲』進入『AI 驅動營運』的新階段。零壹在雲端市場的角色也正逐步轉向『生態賦能者』。我們不僅提供解決方案，更持續強化技術支援與市場推動能力，攜手全台超過 2,500 家合作夥伴，聚焦金融、製造、醫療及零售等產業應用，協助企業導入 Google Cloud AI 技術（如 Gemini、Vertex AI）。透過提升知識工作者生產力，加速 AI 應用開發與部署，進一步推動企業從資料洞察走向決策優化，創造可規模化的營運價值。」

零壹指出，其在 Google Cloud 生態中的價值，體現在三大關鍵能力，首先是跨品牌 AI 生態整合能力，零壹整合超過 60 個國際 IT 品牌資源，具備混合雲架構整合能力，協助企業將 GCP 與既有地端系統及資安架構串接，打造兼具彈性與安全性的企業級 AI 環境。

再來是在地通路與技術賦能，零壹持續深化雲端市場布局，建置具備 Google Cloud 專業證照的技術團隊，提供從架構設計、安全規劃到現代化工作空間（GWS）部署的一站式支援，強化合作夥伴解決方案能力。

最後是驅動生成式 AI 應用發展，結合 Google Cloud 的 Gemini 與 Vertex AI 等技術，零壹提供顧問與導入服務，協助企業整合數據資源、優化資料流程，縮短 AI 應用建置時程，並提升決策效率與創新能力。

展望未來，零壹科技將透過技術工作坊、產業研討會與資源共享機制，協助合作夥伴提升解決方案競爭力。零壹科技指出，AI 的競爭，已不只是技術競爭，而是生態系整合能力的競爭。未來將持續發揮整合與連結優勢，攜手夥伴共同建構更智慧且具韌性的台灣雲端 AI 生態體系。