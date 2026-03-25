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西門子：AI非泡沫 台灣產業發展黃金10年可期

中央社／ 台北25日電

台灣西門子總裁暨執行長張合翕（Frank Grunert）今天表示，人工智慧（AI）並非泡沫，AI將引領台灣產業發展邁向「黃金10年（golden decade）」，他呼籲台灣應加速、加大推動AI在製造、能源、軌道運輸與城市基礎建設等場域的導入應用。

張合翕出席在台北舉辦的西門子年度記者會表示，台灣憑藉在全球AI供應的關鍵地位，AI發展不應侷限於半導體供應鏈。隨著工業AI應用全面展開，從能源最佳化、降低資源浪費，到推動淨零轉型，相關產業實質效應已逐步顯現。

他強調，AI有潛力成為台灣繼半導體後的另一座「護國神山」，未來10年將是台灣把供應鏈優勢轉化為應用優勢的關鍵10年。除了要鞏固全球AI供應鏈的關鍵角色之外，台灣更可加速、加大推動跨領域導入應用，擴大產業效益。

西門子在台灣的AI應用發展迅速，工業AI與數位雙生已導入多個領域，包括協助曙光機械進行客製化機械需求，開發成本降低90%；透過數位雙生SIMIT協助中鋼進行系統升級，升級速度提升58%，停機時間由65天縮短至38天。

西門子也透過數位雙生，為隸屬鴻海科技集團體系的沅聖科技發展新一代智慧監控，產品開發週期縮短達60%。

在軌道運輸方面，西門子以CBTC號誌系統，為桃捷綠線電聯車（EMU）配置先進推進系統，提供穩定充足牽引動力，克服陡坡路段。

西門子 AI

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