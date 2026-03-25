戴爾證實台灣市場PC已漲價 出現提前拉貨現象

台灣戴爾（Dell）總經理廖仁祥25日證實，受到記憶體缺貨漲價影響，戴爾在台灣市場銷售的PC產品已漲價，但具體漲幅仍要看各產品零組件成本狀況而定，不過，廖仁祥表示，確實有感受到市場在提前拉貨，且拉力很強，顯示市場觀望氣氛轉弱，消費者及企業端加速購機。

針對記憶體缺貨漲價，導致PC終端價格上漲，廖仁祥表示，PC是很穩定的產業，當然價格是影響銷售量的一個因素，但零組件成本上漲是不可控的，為了維持公司利潤，PC勢必會漲價。

廖仁祥證實，戴爾在台灣市場銷售的PC已漲價，但具體漲幅仍要看各產品零組件成本狀況，尤其是記憶體跟SSD固態硬碟占該機種組成成本比重。

但廖仁祥強調，重點還是在PC用戶的體驗上，戴爾會引導客戶去尋找最適合的產品，讓消費者需求不論是文書、AI運用到創作，都能找到想要的PC。

由於企業端及消費者已意識到PC價格將持續上漲，包含華碩（2357）、宏碁（2353）等品牌商皆已證實，市場出現提前拉貨潮，讓原本為筆電淡季的第1季反而銷售暢旺。

對此，廖仁祥回應，確實有感受到市場在提前拉貨，且拉力很強，市場觀望氣息轉弱，「用戶可能覺得，我今年這個時候買，大概是今年最低價，所以就必須趕快買」。

廖仁祥分析，從記憶體及SSD固態硬碟目前產業供需趨勢來看，雖然各家對記憶體缺貨到何時說法不一，但可以肯定的是，今年零組件價格絕對不是最低點。