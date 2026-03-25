快訊

是你嗎？統一發票1-2月開獎 幸運兒7-11花39元「就中千萬大獎」

花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

聽新聞
0:00 / 0:00

戴爾證實台灣市場PC已漲價 出現提前拉貨現象

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為台灣戴爾科技集團業務副總經理王正忠、技術副總經理梁匯華、戴爾科技集團台灣研發中心董事總經理黃睿嫻、台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥、資深業務副總經理張志成與技術副總經理李百飛。台灣戴爾／提供
左至右為台灣戴爾科技集團業務副總經理王正忠、技術副總經理梁匯華、戴爾科技集團台灣研發中心董事總經理黃睿嫻、台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥、資深業務副總經理張志成與技術副總經理李百飛。台灣戴爾／提供

台灣戴爾（Dell）總經理廖仁祥25日證實，受到記憶體缺貨漲價影響，戴爾在台灣市場銷售的PC產品已漲價，但具體漲幅仍要看各產品零組件成本狀況而定，不過，廖仁祥表示，確實有感受到市場在提前拉貨，且拉力很強，顯示市場觀望氣氛轉弱，消費者及企業端加速購機。

針對記憶體缺貨漲價，導致PC終端價格上漲，廖仁祥表示，PC是很穩定的產業，當然價格是影響銷售量的一個因素，但零組件成本上漲是不可控的，為了維持公司利潤，PC勢必會漲價。

廖仁祥證實，戴爾在台灣市場銷售的PC已漲價，但具體漲幅仍要看各產品零組件成本狀況，尤其是記憶體跟SSD固態硬碟占該機種組成成本比重。

但廖仁祥強調，重點還是在PC用戶的體驗上，戴爾會引導客戶去尋找最適合的產品，讓消費者需求不論是文書、AI運用到創作，都能找到想要的PC。

由於企業端及消費者已意識到PC價格將持續上漲，包含華碩（2357）、宏碁（2353）等品牌商皆已證實，市場出現提前拉貨潮，讓原本為筆電淡季的第1季反而銷售暢旺。

對此，廖仁祥回應，確實有感受到市場在提前拉貨，且拉力很強，市場觀望氣息轉弱，「用戶可能覺得，我今年這個時候買，大概是今年最低價，所以就必須趕快買」。

廖仁祥分析，從記憶體及SSD固態硬碟目前產業供需趨勢來看，雖然各家對記憶體缺貨到何時說法不一，但可以肯定的是，今年零組件價格絕對不是最低點。

固態硬碟 戴爾 記憶體

延伸閱讀

光碟片第2季報價漲勢確認 錸德：4⽉出貨價格再調升近20%

華碩喊筆電還要漲勸快買！網一面倒不買單：乾脆改買MacBook

美關稅通膨 Switch 2消費者縮手

華碩：第2季台灣PC將漲價25%至30%

相關新聞

馬斯克跟台積電搶半導體人才？ 經濟部長：不擔心

電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布啟動「Terafab」晶片製造計畫，並傳出將大舉向台積電（2330）挖角先進製程人才。對此，經濟部長龔明鑫25日對此表示，台灣半導體生態系歷經40、50年發展，具備全球最高效率，單靠少數人才外流難以產生規模效益，「我們不用太擔心」。

戴爾證實台灣市場PC已漲價 出現提前拉貨現象

台灣戴爾（Dell）總經理廖仁祥25日證實，受到記憶體缺貨漲價影響，戴爾在台灣市場銷售的PC產品已漲價，但具體漲幅仍要看各產品零組件成本狀況而定，不過，廖仁祥表示，確實有感受到市場在提前拉貨，且拉力很強，顯示市場觀望氣氛轉弱，消費者及企業端加速購機。

汎銓提告光焱科技侵犯矽光子專利求償2億元 年底展出量產檢測機台

AI晶片研發分析平台汎銓科(6830)今日向智慧財產及商業法院提起訴訟，控告光焱科技侵害汎銓所擁有之中華民國第 I870008B號「光損偵測裝置」發明專利並求償2億元，成為台灣首宗在矽光子檢測設備正式提出訴訟案的案列。汎銓董事長柳紀綸表示，這是公司展現捍衛核心技術具體行動，由於汎銓同時在台灣、日本及美國取得專利，不只光焱，未來只要日本和美國公司，即使對方再大，若觸犯汎銓的專利，汎銓也一定提。

台達電創高市值首度衝破4兆 訂單強勁擴廠動作不斷

美伊雙方傳出將展開談判訊息，中東停火露曙光，激勵台股今天強彈826.87點。台股市值亞軍的台達電盤中股價攻上漲停1555...

液空集團在台首座先進材料廠落成 布局 ALD 前驅物、強化在地供應鏈

全球工業氣體龍頭液空集團（Air Liquide）25日表示，該集團在台灣首座先進材料廠全新先進材料廠房順利落成，專攻原子層沉積（ALD）前驅物材料。

研華導入英特爾新世代處理器 展示 Edge AI 醫療應用

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）25日受邀出席英特爾（Intel）於臺北南山廣場藝文中心舉辦之Intel Core Ultra Series 3 平台媒體發布會，展示雙方在邊緣運算與 Edge AI 領域的最新合作成果。隨著 AI 技術從雲端加速走向邊緣端，研華持續強化「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」策略，攜手生態系夥伴推動產業智慧化轉型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。