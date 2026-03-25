汎銓提告光焱科技侵犯矽光子專利求償2億元 年底展出量產檢測機台

AI晶片研發分析平台汎銓科(6830)今日向智慧財產及商業法院提起訴訟，控告光焱科技侵害汎銓所擁有之中華民國第 I870008B號「光損偵測裝置」發明專利並求償2億元，成為台灣首宗在矽光子檢測設備正式提出訴訟案的案列。汎銓董事長柳紀綸表示，這是公司展現捍衛核心技術具體行動，由於汎銓同時在台灣、日本及美國取得專利，不只光焱，未來只要日本和美國公司，即使對方再大，若觸犯汎銓的專利，汎銓也一定提。

柳紀綸今日帶領經營團隊和承接訴訟案仲和國際法律事務所主持律師陳鴻基親自說明控告光焱侵權的原委。柳紀綸強調，台灣科技產業在國際負有護國群山盛名，汎銓更是專攻半導體核心的高階先進製程材料檢測分析與AI暨矽光子檢測等具有全球領導能力的半導體業務領域，業務與營運範圍涵蓋美國、台灣、日本等全球重要半導體與AI領先市場，如今公司在全球領先的關鍵技術專利上受到侵權及損害，不得不採取正式法律途徑尋求對相關違法行為的合理保護及賠償，避免台灣最重要的科技產業技術面臨肆意損害並外流至其他國家的可能疑慮，致使台灣在國際上能夠站穩立足之根本受到嚴重打擊。

柳紀綸說，為避免光焱持續侵害本公司智慧財產權，甚至可能因為違法行為遭到漠視的同時，進一步引發技術及重要機密外洩等更重大的違法事件疑慮，汎銓考量台灣整體科技產業之價值與重要性，以及維護公司全體利害關係人權益之立場下，基於長期投入研發所產生的競爭優勢，訴請法院判相關被告公司及有關人等立即停止侵害專利權的所有行為，並請求損害賠償新台幣2億元，以樹立台灣科技產業對於專利與營業秘密上採最高標準捍衛的決心與努力。

柳紀綸說，公司自主研發的「光損偵測裝置」技術，除已成功取得台灣及日本發明專利，並已組裝3台矽光子量測分析設備，近日更進一步正式取得美國發明專利。由於「光損偵測裝置」技術可精準量測並定位矽光子元件在光傳輸過程中的損耗位置，對於矽光子晶片、光電整合模組及高速光通訊元件的研發驗證與量產測試具有關鍵技術價值。

汎銓這項提告行動，等於快速阻擋設備業急著切入矽光子檢測設備的企圖。柳紀綸強調，汎銓有信心將藉由這項專利，未來在矽光子檢測分析及光損偵測裝置高達90%的市占率，形成寡占優勢。

柳紀綸表示，未來汎銓除持續提供研發端矽光子量測與光損定位分析服務外，也同步擴展營運模式，製造銷售量產端(PD)及品質驗證(QA)所需之矽光子測試設備「MSS HG」，形成材料及故障分析和設備銷售並行的新營運模式。他看好矽光子檢測設備將在明年大爆發，汎銓也將在年底前正式推出矽光子量產檢測設備，營運呈現爆發性成長。