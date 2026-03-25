光碟片第2季報價漲勢確認 錸德：4⽉出貨價格再調升近20%

受中東地緣政治風險升⾼、上游⽯化原料供應波動，以及全球製造成本持續墊⾼等因素影響，近期聚碳酸酯（PC）材料市場明顯轉趨緊俏，連帶推升記錄型光碟片⽣產成本。在原料成本上升、供給收斂，以及SSD、HDD等儲存媒體供需吃緊外溢效應帶動光碟需求回溫等多重因素推升下，錸德（2349）預估記錄型光碟片第⼆季出貨價格將再調升近20%。

作為光碟主要原料之⼀，PC材料近期價格與交期同步走升。根據ICIS最新報告，PC光學級（Optical Grade）3⽉中旬周均價已升⾄每噸2,550⾄2,600美元；若觀察現貨市場，受上游雙酚A（BPA）供應不確定性升⾼影響，部分急單報價更已突破每噸2,900美元。相較1⽉約每噸1,900美元的市場⽔準，PC料價格已明顯跳升。再加上4⽉起Lotte Chemical麗⽔廠及Covestro曹涇廠將陸續進入計畫性停檢，第2季供給預料將進⼀步收斂。

錸德表⽰，⽬前原料與⽣產安排仍維持穩定，短期出貨與既有訂單⽀應狀況均維持正常。雖然當前市場並非完全無料可供，但已進入價格與交期同步墊⾼的階段；現階段若客⼾願意接受較⾼價格，仍可即時取得料源，但整體交期已普遍拉長⾄約⼀個⽉。隨著原料價格持續⾼檔、供給端進⼀步收斂，第⼆季市場報價仍具續揚空間，市場預期部分報價區間不排除再攀⾼。

記錄型光碟片具備離線保存、⼀次寫入且不可竄改的資料保存特性，以及保存成本低、保存年限長等優勢，近年在長期保存、冷資料備份及特定應⽤市場中的價值持續受到重視。

隨著AI產業帶動整體儲存需求升溫，SSD、HDD等主流儲存媒體供需持續吃緊，其外溢效應也進⼀步帶動光碟需求回溫。在需求改善與供給收斂雙重推動下，光碟片市場已逐步出現供需反轉跡象，促使光碟產業啟動近年來少⾒的漲價循環。若再疊加PC料與BPA等原料上漲因素，未來光碟片市場供需關係不排除進⼀步轉緊，並對出貨價格形成更強⽀撐。

⾯對此波市場變化，錸德將持續關注原料走勢、供應鏈穩定性與客⼾需求變化，並依訂單能⾒度、產能配置與產品組合彈性調整出貨策略，在維持穩定供應的同時，掌握產業供需結構改善所帶來的新⼀波市場機會。展望後市，若原料供應壓⼒、停檢效應與地緣風險短期內未能明顯緩解，光碟片市場報價第3季不排除維持⾼檔，甚⾄延續上⾏走勢，屆時亦不排除針對記錄型光碟片再次進⾏價格調整。