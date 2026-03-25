快訊

是你嗎？統一發票1-2月開獎 幸運兒7-11花39元「就中千萬大獎」

花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

聽新聞
0:00 / 0:00

威剛領投康斯特A輪300萬美元 擴大布局全球AI算力市場

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）25日宣布，領投AI算力基礎設施業者康斯特科技A輪募資300萬美元，正式插旗AI算力基礎設施市場。隨生成式AI與大型語言模型快速發展，全球高效能算力需求持續升溫，雙方將攜手整合記憶體供應、硬體架構設計、算力中心建置與維運，搶攻AI落地帶來的龐大商機。

董事長陳立白指出，AI模型訓練與推論需求大增下，記憶體頻寬與資料處理效率已成為關鍵瓶頸，算力基礎設施的重要性也同步提升。未來雙方將在硬體架構設計、記憶體配置與算力部署等面向深化合作，提升整體解決方案競爭力。

康斯特則聚焦AI算力基礎設施建置，業務涵蓋機房規劃、GPU叢集部署到後續營運管理，並強調可協助企業與機構在各地資料主權與合規架構下運行AI服務。公司指出，AI落地不只是導入模型，更在於算力是否具備可靠、可擴充、可維運且在地可控的能力，威剛加入後，有助加快相關方案在國際市場複製推進。

就營運進展來看，康斯特採標準化與模組化設計，從需求評估到建置完成約需6至8個月，可協助企業以較低資本快速導入專屬AI算力環境，並依需求彈性擴充。目前公司已累積超過萬片GPU客戶需求，應用涵蓋學術研究、醫療生技、企業AI及新創等領域，台灣現有算力節點容量已全數售罄，反映市場需求強勁。

海外布局方面，康斯特規劃於日本福島建置2MW以上算力中心，預計2026年第4季完工；馬來西亞及東南亞據點也同步擴建20MW以上規模，目標在2027年底前完成全球10座AI算力中心建置。隨企業導入AI速度加快，市場競爭焦點正從是否具備AI能力，轉向能否快速落地並持續運作，威剛此次投資也被視為延伸AI版圖的重要一步。

威剛 記憶體模組 基礎設施

延伸閱讀

威剛插旗AI算力 領投康斯特A輪募資300萬美元

晶瑞光電攜手正崴 跨足AI算力營運領域

晶瑞光攜手正崴打造高效算力平台 拓展AI算力營運新藍海

新AIDC不夠賣！ 是方斥資30億元打造第四座AIDC前進中科

相關新聞

馬斯克跟台積電搶半導體人才？ 經濟部長：不擔心

電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布啟動「Terafab」晶片製造計畫，並傳出將大舉向台積電（2330）挖角先進製程人才。對此，經濟部長龔明鑫25日對此表示，台灣半導體生態系歷經40、50年發展，具備全球最高效率，單靠少數人才外流難以產生規模效益，「我們不用太擔心」。

戴爾證實台灣市場PC已漲價 出現提前拉貨現象

台灣戴爾（Dell）總經理廖仁祥25日證實，受到記憶體缺貨漲價影響，戴爾在台灣市場銷售的PC產品已漲價，但具體漲幅仍要看各產品零組件成本狀況而定，不過，廖仁祥表示，確實有感受到市場在提前拉貨，且拉力很強，顯示市場觀望氣氛轉弱，消費者及企業端加速購機。

汎銓提告光焱科技侵犯矽光子專利求償2億元 年底展出量產檢測機台

AI晶片研發分析平台汎銓科(6830)今日向智慧財產及商業法院提起訴訟，控告光焱科技侵害汎銓所擁有之中華民國第 I870008B號「光損偵測裝置」發明專利並求償2億元，成為台灣首宗在矽光子檢測設備正式提出訴訟案的案列。汎銓董事長柳紀綸表示，這是公司展現捍衛核心技術具體行動，由於汎銓同時在台灣、日本及美國取得專利，不只光焱，未來只要日本和美國公司，即使對方再大，若觸犯汎銓的專利，汎銓也一定提。

台達電創高市值首度衝破4兆 訂單強勁擴廠動作不斷

美伊雙方傳出將展開談判訊息，中東停火露曙光，激勵台股今天強彈826.87點。台股市值亞軍的台達電盤中股價攻上漲停1555...

液空集團在台首座先進材料廠落成 布局 ALD 前驅物、強化在地供應鏈

全球工業氣體龍頭液空集團（Air Liquide）25日表示，該集團在台灣首座先進材料廠全新先進材料廠房順利落成，專攻原子層沉積（ALD）前驅物材料。

研華導入英特爾新世代處理器 展示 Edge AI 醫療應用

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）25日受邀出席英特爾（Intel）於臺北南山廣場藝文中心舉辦之Intel Core Ultra Series 3 平台媒體發布會，展示雙方在邊緣運算與 Edge AI 領域的最新合作成果。隨著 AI 技術從雲端加速走向邊緣端，研華持續強化「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」策略，攜手生態系夥伴推動產業智慧化轉型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。