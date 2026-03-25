威剛領投康斯特A輪300萬美元 擴大布局全球AI算力市場

記憶體模組大廠威剛（3260）25日宣布，領投AI算力基礎設施業者康斯特科技A輪募資300萬美元，正式插旗AI算力基礎設施市場。隨生成式AI與大型語言模型快速發展，全球高效能算力需求持續升溫，雙方將攜手整合記憶體供應、硬體架構設計、算力中心建置與維運，搶攻AI落地帶來的龐大商機。

董事長陳立白指出，AI模型訓練與推論需求大增下，記憶體頻寬與資料處理效率已成為關鍵瓶頸，算力基礎設施的重要性也同步提升。未來雙方將在硬體架構設計、記憶體配置與算力部署等面向深化合作，提升整體解決方案競爭力。

康斯特則聚焦AI算力基礎設施建置，業務涵蓋機房規劃、GPU叢集部署到後續營運管理，並強調可協助企業與機構在各地資料主權與合規架構下運行AI服務。公司指出，AI落地不只是導入模型，更在於算力是否具備可靠、可擴充、可維運且在地可控的能力，威剛加入後，有助加快相關方案在國際市場複製推進。

就營運進展來看，康斯特採標準化與模組化設計，從需求評估到建置完成約需6至8個月，可協助企業以較低資本快速導入專屬AI算力環境，並依需求彈性擴充。目前公司已累積超過萬片GPU客戶需求，應用涵蓋學術研究、醫療生技、企業AI及新創等領域，台灣現有算力節點容量已全數售罄，反映市場需求強勁。

海外布局方面，康斯特規劃於日本福島建置2MW以上算力中心，預計2026年第4季完工；馬來西亞及東南亞據點也同步擴建20MW以上規模，目標在2027年底前完成全球10座AI算力中心建置。隨企業導入AI速度加快，市場競爭焦點正從是否具備AI能力，轉向能否快速落地並持續運作，威剛此次投資也被視為延伸AI版圖的重要一步。