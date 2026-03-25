數發部率8業者赴美參展 RSAC 2026 助台灣資安業者拓銷國際市場

推動台灣資安產業發展並積極拓展國際市場，數位發展部於3月22日至3月26日率團赴美國舊金山，參與全球最具指標性的資安盛會「RSAC™ 2026 Conference」。部長林宜敬指出，台灣每日遭逾260萬次網攻，雖帶來挑戰，也促進資安產業實力持續成長。同時積極安排產業鏈結活動，帶領參展業者與SEMI（國際半導體產業協會）及多個北美重要臺商與科技組織進行交流，協助業者拓展商機、洽接潛在客戶與策略合作夥伴。

數發部指出，此次由林宜敬親自率團，並首度於會場設立「CYBER TAIWAN PAVILION（台灣資安館）」，整合國內資安業者能量，向國際展示台灣在AI資安防禦、後量子密碼及零信任架構等關鍵領域的自主研發成果，包括，中華資安、全景軟體、杜浦數位安全、匯智安全、奧義智慧、優倍司、鴻璟及一安智能等8家臺灣資安業者參展，除展現臺灣在資安領域的技術實力與創新能量外，更重要的是協助業者站上國際舞台，直接對接全球市場需求，深化與國際資安生態系的連結。

林宜敬表示，台灣掌握逾九成五先進AI晶片製造，須強化涵蓋上下游的民主供應鏈資安防護，以防駭客滲透攻擊。另表示，臺灣每日遭逾260萬次網攻，雖帶來挑戰，也促進資安產業實力持續成長。此次參展除展現台灣在資安領域的技術實力與創新能量外，更重要的是協助業者站上國際舞台，直接對接全球市場需求，深化與國際資安生態系的連結。

數發部表示，RSAC為全球資安政策、技術與產業交流的重要平台，每年吸引各國政府與企業齊聚。本次台灣資安館以「Enabling a Trusted & Resilient Supply Chain」為主題，並邀請馬里蘭州州政府商務部、美國在台協會、駐舊金山台北經濟文化辦事處及多個國際與僑界重要機構代表共同參與。透過館內整體展示與交流活動，不僅呈現台灣資安產業的創新能量，更進一步轉化為拓展海外市場與促成國際合作的具體契機。

訪美期間，數發部亦積極安排產業鏈結活動，帶領參展業者與SEMI（國際半導體產業協會）及多個北美重要台商與科技組織進行交流，協助業者拓展商機、洽接潛在客戶與策略合作夥伴，強化台灣資安解決方案在國際市場的能見度與競爭力。

數發部強調，未來將持續以「資安技術自主化」、「資安產業規模化」及「資安市場國際化」為推動主軸，透過建構在地驗證與測試能量、推動產業接軌國際標準，並深化與國際夥伴的合作關係，協助台灣資安業者持續拓展海外布局。透過政府與產業攜手，逐步將台灣打造為全球安全、可信賴且具韌性的數位供應鏈核心節點。