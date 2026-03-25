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鴻佰科技與Ramon.Space擴大合作 共同開發太空資料中心

中央社／ 台北25日電

鴻海積極布局太空事業，太空運算基礎設施解決方案商Ramon.Space於美國時間24日宣布，與鴻海集團旗下鴻佰科技（Ingrasys）擴大合作，共同開發太空資料中心基礎設施。

Ramon.Space指出，軌道資料量持續快速成長，傳統地面基礎設施面臨越來越多限制，包括延遲（latency）、頻寬瓶頸、電力供應及其他環境因素等挑戰，太空資料中心把運算、儲存與連線能力布建至太空軌道中，可解決上述問題，建立全新架構，即時且大規模地處理太空資料，支援新型態的衛星任務。

Ramon.Space指出，鴻佰科技一直是在太空運算產品線的重要製造合作業者，此次擴大合作，重點放在把平台規模化，發展為專用且可量產的太空產品線。

Ramon.Space表示，與鴻佰科技合作計畫將從原型開發與測試開始，隨著產業邁向太空資料基礎設施時代，逐步擴展至未來的實際營運布建，相關太空資料中心設計，將與地面資料中心及雲端基礎設施互補，同時特別支援那些無法在地球上有效處理的太空生成式資料，推動地球觀測、通訊、政府任務及未來太空服務等新興應用。

鴻佰科技積極布局太空運算應用，2023年6月下旬與Ramon.Space達成策略協定，鴻佰建立太空運算產品的生產線，生產Ramon.Space運算產品。

布局 美國 鴻海

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