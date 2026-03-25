馬斯克跟台積電搶半導體人才？ 經濟部長：不擔心

電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布啟動「Terafab」晶片製造計畫，並傳出將大舉向台積電（2330）挖角先進製程人才。對此，經濟部長龔明鑫25日對此表示，台灣半導體生態系歷經40、50年發展，具備全球最高效率，單靠少數人才外流難以產生規模效益，「我們不用太擔心」。

依據外媒報導，特斯拉執行長馬斯克，預計投資200億至250億美元，打造2奈米先進晶圓廠，用於自動駕駛、人形機器人及航太數據中心。為此，特斯拉近日發布招募公告，鎖定具備10年以上半導體經驗的資深工程師，引發市場對於台灣半導體人才外流的關注。

對此，龔明鑫指出，台灣半導體產業發展，歷經40、50年的累積，整體生態系堪稱全世界最有效率，如果對方只是挖角一、兩個人，從過去的經驗來看，能產生的實際效益其實非常有限，不用太過擔心，況且這也是傳言而已。