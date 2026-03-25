汎銓提告光焱專利侵權求償2億元 維護股東權益

汎銓（6830）董事長柳紀綸今日在記者會上宣布，提告光焱（7728）侵害專利，求償2億元捍衛產業核心價值與維護股東權益。

汎銓今日也同步公告宣布公司對光焱科技股份有限公司，向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，公司近期發現光焱科技股份有限公司涉及使用與公司「光損偵測裝置」專利相關之設備及技術方案。為避免公司專利權繼續遭受損害，公司今（115/03/25）向智慧財產及商業法院提起訴訟，主張光焱科技股份有限公司侵害公司所擁有之中華民國第I870008B號「光損偵測裝置」發明專利之權利範圍。

汎銓提到，公司考量台灣整體科技產業之價值與重要性，以及維護公司全體利害關係人權益之立場下，基於長期投入研發所產生的競爭優勢，避免公司專利權繼續遭受損害，乃訴請法院判命前述被告排除及防止侵害專利權的所有行為，並請求損害賠償新台幣2億元，以樹立台灣科技產業對於專利與營業秘密上採最高標準捍衛的決心與努力。