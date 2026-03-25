液空集團在台首座先進材料廠落成 布局 ALD 前驅物、強化在地供應鏈

全球前三大工業氣體供應商液空集團（Air Liquide）25日表示，該集團在台灣首座先進材料廠全新先進材料廠房順利落成，布局原子層沉積（ALD）前驅物材料。

液空表示，此次此次落成廠房將是液空在台灣首座大規模生產先進沉積與蝕刻材料基地，該廠將生產專為奈米級製程設計的的創新、高精密工程分子材料，未來將應用於AI與高效能運算（HPC）的次世代晶片製造。

液空表示，台中新廠為集團全球第11座先進材料廠。該集團目前已擁有54座專門服務半導體客戶的設施；而本次落成的廠房，是液空集團在台灣首座大規模生產先進沉積與蝕刻材料的基地。

液空台中新廠，將主力生產液態及固態前驅物。液空指出，隨著半導體製程持續微縮，對材料物化特性的要求提高，前驅物選擇也從過去以液態為主，轉向部分採用固態材料；雖然液態在輸送上較具優勢，但要做得更加先進微縮，必須使用固態前驅物，惟其製備與操作門檻亦相對提高，而液空集團具備此量能。目前固態前驅物在集團台中另一座生產基地試作。

至於台中新廠試產及放量時程，液空表示，將從下月開始小批量產、並交付給客戶進行驗證，預估時程應會相當快。產能規畫部分，液空表示，未來有擴產計畫，目前新廠的樓地板面積利用率約三成，看好未來有相當大的成長的空間。

液空表示，透過將客製先進材料的產線本土化，更接近客戶所在地，液空集團將為台灣及全亞洲的半導體重要企業提供次世代晶片所需的卓越品質，同時強化供應鏈的韌性。這種策略性的緊密性有助於深化雙方協作，幫助客戶加速技術突破，並順利進入量產階段以提升良率。

液空指出，台中新廠的啟用讓液空集團在台深耕近40年的生態系更趨完整。自2019年以來，集團在台灣的投資已超過10億歐元（約370億台幣），其全方位的服務目前涵蓋超高純度工業氣體、先進電子材料、供應系統及分析服務。

近期中東戰事升溫，引發全球氣體與能源供應中斷疑慮。液空表示，氦氣為半導體等多項產業關鍵原料，而卡達能源日前宣布不可抗力，該國氦氣產量約占全球三分之一；目前公司已持續監控供應情勢，並與客戶保持密切聯繫，以確保最適分配。