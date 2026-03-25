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研華導入英特爾新世代處理器 展示 Edge AI 醫療應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華受邀出席英特爾於臺北南山廣場藝文中心舉辦之Intel Core Ultra Series 3平台媒體發布會，展示雙方在邊緣運算與Edge AI領域的最新合作成果。研華／提供
研華受邀出席英特爾於臺北南山廣場藝文中心舉辦之Intel Core Ultra Series 3平台媒體發布會，展示雙方在邊緣運算與Edge AI領域的最新合作成果。研華／提供

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）25日受邀出席英特爾（Intel）於臺北南山廣場藝文中心舉辦之Intel Core Ultra Series 3 平台媒體發布會，展示雙方在邊緣運算與 Edge AI 領域的最新合作成果。隨著 AI 技術從雲端加速走向邊緣端，研華持續強化「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」策略，攜手生態系夥伴推動產業智慧化轉型。

研華嵌入式事業群總經理張家豪表示：「研華致力於提供即用型（edge-ready）的邊緣 AI 解決方案，透過協助客戶在設備端部署 AI 推論能力，不僅可提升決策速度，更可有效降低雲端依賴與資料傳輸成本，此趨勢正帶動智慧製造、醫療影像、交通運輸與能源管理等產業，加速邊緣 AI 落地。透過與英特爾的持續深化合作，我們進一步強化邊緣端 AI 運算能力，讓客戶能以更高效率、更低成本推動 AI 規模化部署，實現智慧化升級。」

研華本次重點展示 AIMB-234 工業級主機板鎖定醫療內視鏡影像應用，採用 Intel Core Ultra Series 3 平台，整合新一代 Xe3 GPU 與 NPU，提供最高達 180 TOPS 的 AI 影像推論能力，可支援即時影像分析與異常辨識。透過導入 YOLOv11 AI 模型，系統可於內視鏡影像中進行即時標記與判讀，並支援最高 4K 顯示輸出，有效提升醫療診斷效率。

在系統整合方面，研華 AIMB-234 支援 USB4 Type-C 單線整合電力與影像傳輸，大幅簡化設備布線與部署流程，同時提供 USB 3.2、2.5GbE 與 Wi-Fi 等高速連接介面，滿足醫療設備對穩定傳輸的需求。

此外，其採用強化機構設計與鎖固式連接器，可提升系統穩定性與抗震動能力，並具備長達 10 年的產品供貨支援，符合醫療與關鍵應用場域對長期可靠性的需求。

研華未來將攜手英特爾與全球夥伴打造開放且互通的 Edge AI 生態系，並持續深化在智慧製造、智慧醫療與關鍵基礎設施等領域的布局，協助企業以更高效率推動 AI 驅動的數位轉型。

即時影像 張家豪 英特爾

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