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台達電創高市值首度衝破4兆 訂單強勁擴廠動作不斷

中央社／ 台北25日電
台達電。 （本報系資料照片）
台達電。 （本報系資料照片）

美伊雙方傳出將展開談判訊息，中東停火露曙光，激勵台股今天強彈826.87點。台股市值亞軍的台達電盤中股價攻上漲停1555元新天價，市值首度衝破新台幣4兆元大關；終場以1550元作收，換算市值約4兆261億元，股價、市值雙創歷史新高。

目前台達電市值僅次於台積電的47.8兆元，而排名第3的鴻海近期股價滑落，最新市值約2.79兆元，跌破3兆元大關，台達電拉開領先差距、穩居台股市值第2位。

台達電受惠AI機房大量建置，帶動高功率電源與散熱需求，營運表現強勁，去年稅後淨利達601.08億元，年增率高達7成，每股稅後純益23.14元，創歷史新高。

台達電董事長鄭平在2月底的法人說明會中表示，包括美國大型CSP（雲端服務供應商）等主要客戶，今年資本支出計畫都已定案，看好台達電今年營運持續成長。

鄭平表示，這2年因為AI需求大增，台達電成長速度太快，把原本規劃好的許多產能提前用掉，去年底泰國3個新廠產能開出，但目前產能還是滿緊，正加速規劃未來2、3年後的新產能；除了在泰國、印度、美國都有擴廠計畫進行中，最近也到墨西哥考察了一圈。

台達電擴廠動作不斷，24日代2家子公司台達電子（東莞）與台達電子（郴州）公告，合計投下人民幣6.77億元（約新台幣31.5億元），同時在中國東莞與湖南郴州兩地興建新廠，以因應未來業務發展所需。

在此之前，台達電今年2月代子公司Delta ElectronicsIndia（簡稱DIN）公告，決議興建印度坦米爾那都邦克里斯赫納吉里F3、F7及F8廠，暫估工程總價款約77億元盧比（約新台幣27億元）。

另外，台達電去年底公告旗下泰國子公司通過新一輪大型擴產案，興建BP6廠、BP7廠及BP P-A等3座新廠，暫估工程總價款約34.02億泰銖（約新台幣33.3億元）。

台股 泰國 墨西哥

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