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宏碁智新舉辦上櫃前業績發表會 智慧家電商機可期

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
智慧家電品牌宏碁智新Acerpure 25日舉辦上櫃前業績發表會。宏碁智新／提供
智慧家電品牌宏碁智新Acerpure 25日舉辦上櫃前業績發表會。宏碁智新／提供

宏碁（2353）集團旗下智慧家電品牌宏碁智新（7794）25日舉辦上櫃前業績發表會，受惠於全球智慧家電市場規模持續擴張，宏碁智新近年營收呈現階梯式成長，自2022至2025四年內營收幾近翻倍，成長曲線亮眼，2025年EPS達2.72元，2026年累計前兩個月營收已達1.68億元，年增36.04%。

根據Cognitive Market Research報告，受惠於物聯網整合與城市化進程，全球家電市場規模預估至2030年可達1.15兆美元，年複合成長率約5.7%。宏碁智新瞄準市場需求，聚焦於智慧健康家電布局，透過科技美學設計、IoT智慧連網及多元產品組合，建立差異化競爭優勢。

目前公司已建構八大產品線，涵蓋空氣處理、淨水、清潔家電、廚房家電、個人護理，以及智慧電視、空調等大家電產品。隨著極端氣候、空氣污染及節能需求升溫，帶動相關家電產品需求成長，透過多品項布局分散單一產品波動風險，提升整體營運韌性。

在區域布局方面，宏碁智新將印度與印尼視為中長期成長重點，透過在地製造與供應鏈整合，創造營收成長動能，並持續深耕菲律賓、馬來西亞、泰國與越南等東南亞市場，受當地電價上升與節能政策推動影響，宏碁智新將以節能家電，持續提升在東南亞市場的銷售表現。此外，日本、澳洲等成熟市場則著重品牌能見度與通路布局，為後續擴張奠定基礎。

極端氣候 營收 智慧家電

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