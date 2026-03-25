宏碁智新舉辦上櫃前業績發表會 智慧家電商機可期

鴻海（2317）董事長劉揚偉出席在美國華盛頓舉行的Hill & Valley論壇，他表示，鴻海在在休士頓、威斯康辛、路易斯安那、維吉尼亞、俄亥俄等地都有工廠，分布於美國18個州，共50個據點。目前美國約有8,000名員工。到今年年底，人數將超過1萬人。僅憑這1萬名員工，我們在年底前就能創造1,000億美元的營收。

2026-03-25 13:57