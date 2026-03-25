中保科攜手啟碁科技發表「AI 雙模隱形守護系統」

智慧城市開創者中興保全科技與網路通訊解決方案領導廠商啟碁科技（WNC），於25日宣布策略研發合作，正式發表全球領先的「AI雙模隱形守護系統」中保愛(i)無限服務，首創全方位數位孿生（Digital Twin）照護網。此創新應用已於3月智慧城市展亮相，展現智慧照顧與AI科技整合的嶄新里程碑。

根據內政部2026年初最新人口統計數據，台灣65歲以上高齡人口占比，已正式突破20% 門檻，宣告全面邁入「超高齡社會」。隨之而來的是急迫的居家照護需求，國發會更預估這股「銀光商機」產值將上看新台幣3.6兆元。

中保科技（9917）與啟碁合作提出的「AI 雙模隱形守護系統」—中保愛(i)無限服務，便是以科技力量填補超高齡社會的照護人力缺口，此方案結合啟碁頂尖的資通訊研發實力，以及中保科技獨家的 AI 生活行為分析技術，透過「非侵入式」科技，打造具備高度隱私保護的生活行為判讀體系。

「中保愛(i)無限」服務的核心，在於解決高齡長者居家照護的兩大痛點：隱私疑慮與配戴負擔。透過整合啟碁研發的兩項關鍵技術，實現「無須配戴裝置、無須安裝攝影機、無須破壞裝潢」的智慧守護。

首先透過Wi-Fi 感測（Wi-Fi Sensing）：利用既有Wi-Fi訊號偵測生命脈動，具備>98%的存在偵測率與>85%的呼吸頻率監測準確度，無須監控攝影，即使在浴室、臥室等高隱私區域，也能精準捕捉微細動作與呼吸異常。

再者利用AI 電力指紋辨識（NILM）， 可透過智慧電表技術，僅需單點安裝即可識別全屋主要家電狀態（準確度>90%）。系統能自動判讀長者是否正在洗衣、看電視或烹飪，並預警電器老化與能源風險。

中保科技董事長林建涵表示，這將是智慧居家照顧的創新里程碑。未來技術成熟後，將深度串聯中保科24小時管制中心。當系統辨識到長者作息異常、呼吸障礙或家中無人卻電器運作異常時，管制中心將同步啟動即時應變與專業人力處理機制。

啟碁總經理暨執行長高健榮則強調，這項合作結合了啟碁的軟硬體創新與中保科的服務深度，為智慧城市中的康養與節能監控提供規模化潛力。透過極致精準的隱形感測，解決了居家監控的死角，為智慧照顧樹立新標竿。

中保科技表示，在智慧城市展上，也首度展演「AI 雙模隱形守護系統」，現場人潮踴躍，長者親自體驗三大應用，分別是1.多維度判讀：展示系統如何精準識別睡眠、觀影等日常行為。2.即時預警：當偵測到異常規律時，系統如何即時通報家屬並啟動24小時管制中心專業流程。3.節能預警：展示電力行為分析如何轉化為居家安全保障，雙方將持續深化方案優化，共同推動智慧康養與節能監控的規模化應用，開創數位居家守護的新紀元。

中保科技與啟碁科技攜手研發，發表業界首創「AI雙模隱形守護系統」中保愛(i)無限服務。業者提供