鴻海董事長劉揚偉：美國員工將達1萬人 年底將創造1,000億美元營收

鴻海（2317）董事長劉揚偉出席在美國華盛頓舉行的Hill & Valley論壇，他表示，鴻海在在休士頓、威斯康辛、路易斯安那、維吉尼亞、俄亥俄等地都有工廠，分布於美國18個州，共50個據點。目前美國約有8,000名員工。到今年年底，人數將超過1萬人。僅憑這1萬名員工，我們在年底前就能創造1,000億美元的營收。

劉揚偉說，10年前，我們可能無法做到這麼多。但最近由於自動化和AI的發展讓我們可以達成，舉例來說，我們以前一條生產線需要30到40人，現在只需要5個人就能完成。

他指出，這讓鴻海能在美國進行這類生產。以前許多產品需要大量經驗豐富的硬體工程師和技術熟練的技工，而這兩類人才在美國非常稀缺。但現在有AI和機器人技術，這一切變得可行了。

針對能給創業家什麼建議？如何在製造領域脫穎而出？劉揚偉說，我給他們的建議是「速度」。速度非常、非常重要。速度不僅讓你在市場上具有競爭力，還能幫你降低成本。

至於製造業的核心原則，他認為是Speed (速度)、Quality (品質)、Scale (規模)。你必須具備這三點，才能在製造業中競爭。