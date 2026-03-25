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鴻海旗下鴻佰科技攜手 Ramon.Space 雙方共同打造太空資料中心
鴻海（2317）集團旗下鴻佰科技（Ingrasys）25日攜手Ramon.Space，雙方共同打造太空資料中心。Ramon.Space作為鴻海集團重要合作夥伴之一，在既有太空運算合作基礎上，進一步深化合作，共同打造太空資料中心，布局新一代太空數據與AI基礎設施市場。
同時，雙方透過將運算與儲存能力延伸至軌道端，突破地面在延遲與頻寬上的限制，支援即時資料處理，並推動衛星與分散式系統架構升級。
鴻海集團結合自身全球製造能力，與Ramon.Space的太空運算技術形成互補，協助推動相關平台朝向規模化與實際部署發展。
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