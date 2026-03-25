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安謀5年內晶片業績 目標上看150億美元
安謀（Arm）執行長Rene Haas於美國時間24日親自發表該公司首款資料中心CPU晶片Arm AGI CPU。另外，該公司也對外透露，預期後續在5年內晶片相關業績將達到150億美元規模，屆時會推升公司總營收達到250億美元，每股純益達9元。
安謀到去年底為止的這一季度為其2026財會年度第3季，而其2025財會年度營收為40.1億美元。
安謀一口氣公布Arm AGI CPU三代的產品藍圖，明年將接續推出Arm AGI 2晶片，之後再推出Arm AGI 3晶片。
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