伺服器及記憶體貢獻續增 法人調高這檔PCB股目標價

健鼎（3044）受惠伺服器及記憶體相關產品貢獻度持續擴大，投顧法人預期2026年營收可望成長15%，加上短中期產品組合優化，有利提高產值及獲利，維持「增加持股」投資評等，並調高目標價約二成。

大型本國投顧分析，健鼎去年第4季營收季減約2%達189.8億元，其中，記憶體模組營收季增4%、年增81%，占比26.6%，伺服器營收季增1%、年增8%，占比32.6%，HDI占比季增至39.8%。

健鼎目前傳統伺服器需求仍佳，持續提升伺服器及記憶體模組比重，減少面板及手機比重，法人預估第1季營收可望季增中個位數百分比，藉由產能及組合調整後，最大月產值可達75億元，毛利率在組合及漲價下，有望回升0.5至1個百分點。

展望2026年，法人預估健鼎伺服器及記憶體模組相關營收均可成長約三成，帶動整體營收年增約15%，其中，記憶體模組客戶包括三星、美光、SK海力士等，至於AI伺服器新品公司亦為主要供應鏈。

在資本支出方面，2025年約58億元，越南及中國大陸各半，2026年可望進一步成長，越南廠因行政審核嚴格，預計第2季才會量產，擴產重點仍在中國大陸無錫與湖北。