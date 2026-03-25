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鐳洋科技參展英美兩大衛星展 展示地面到軌道低軌衛星通訊鏈技術

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

鐳洋科技（6980）2026年3月參加英國最大太空產業交流平台「Space-Comm Expo」，以及在美國華盛頓舉行的全球指標性衛星大展「Satellite 2026」，展示多項衛星通訊相關技術成果，涵蓋衛星平台、陣列天線及地面設備。展品包括新創追星8U立方衛星「黑鳶1號」模型、Ka與Ku頻段發射與接收相控陣列天線模組，以及Ka頻段地面接收站，呈現鐳洋從「地面到軌道」的低軌衛星通訊鏈路技術與多頻段射頻整合能力。

這些技術可支援衛星物聯網通訊、移動衛星連線與跨區域資料傳輸，展現鐳洋在低軌衛星通訊與陣列天線領域的研發成果。

鐳洋第二度參加英國「Space-Comm Expo」、第六年參加美國「Satellite 2026」則已連續第六年參展，凸顯鐳洋在衛星通訊市場的長期耕耘與技術實力。黑鳶1號自發射以來運作穩定，已成功與歐洲、亞洲及南美洲等全球多個地面站建立跨區通聯，展現鐳洋在低軌衛星通訊鏈路與跨區資料傳輸的能力。

未來，鐳洋將再發射三顆新創追星8U立方衛星，持續推進低軌衛星通訊技術與應用測試，支援遠距監測、海事通訊及全球物聯網等多元應用場景，逐步推動技術實際落地。

在核心通訊產品與射頻測試業務穩健成長帶動下，鐳洋科技近一年營收明顯上升，既有業務建立的穩定營運基礎，得以持續投入低軌衛星通訊及系統整合等前瞻技術。鐳洋董事長王奕翔表示，隨著相關技術逐步完成驗證並累積實績，鐳洋正逐步強化低軌衛星通訊系統能力，未來將持續拓展海外市場，深化衛星通訊應用的商業化發展。

英國 衛星通訊 低軌衛星

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