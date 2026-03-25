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瀧澤科：攻AI伺服器與無人機 歐洲新加坡看成長

中央社／ 台中25日電

2026台灣國際工具機展今天在台中開展，台灣瀧澤科技盛大參展，總經理林振詠表示，台灣瀧澤科完成戰略轉型，布局人工智慧AI伺服器水冷系統、無人機及新興精密產業，預估今年在歐洲、新加坡和中國大陸市場業績成長可期。

林振詠接受採訪表示，台灣在AI伺服器產業中的水冷接頭與散熱模組供應體系，台灣瀧澤科走心式車床，可因應高精度流體接頭製造，雙刀塔複合機與立式加工中心，可協助客戶散熱模組加工，因應AI產業強勁需求。

在無人機輕量化與精密機構件，林振詠指出，台灣瀧澤科研發對應的加工方案，提供商用無人機代工廠客戶需求。

在電動車布局，林振詠表示，台灣瀧澤科可提供工具機，因應傳動底盤配件製造需求。

展望海外市場，林振詠指出，歐洲市場回溫，預估今年台灣瀧澤科在歐洲市場業績可年成長兩位數百分比。今年在新加坡和中國大陸市場業績可成長，其中中國大陸當地接單滿單；東南亞市場持續受惠當地半導體和電子產業廠商拉貨。

人工智慧 新加坡

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