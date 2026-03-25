稜研攜 Comtech 推出次世代多軌道衛星通訊終端方案 跨入核心供應鏈

全球最大衛星通訊展SATELLITE 2026（美國華盛頓衛星展）正在進行，焦點圍繞低軌衛星（LEO）規模部署與AI太空運算（如軌道資料中心），毫米波相位陣列解決方案稜研科技（TMYTEK）（7812）與全球衛星數據機大廠Comtech宣布合作，結合軟體定義衛星通訊技術（software-defined satcom technology）共同推出次世代多軌道衛星通訊終端方案。Comtech同步公告，也為稜研技術與產品能力帶來國際級背書，標誌首家台廠正式跨入全球核心供應鏈。

Comtech為美國海軍指定採用，廣泛應用於OneWeb、SES、O3b mPOWER等主流星系。與其合作，意味著稜研進入全球衛星通訊最核心的技術體系。雙方整合不僅打造出具備跨星系、多軌道能力的領先解決方案，也直接反映出稜研在系統整合與關鍵技術上的實力，已達國際一線水準。

稜研指出，此次突破在於將數據機與電子掃描陣列天線（ESA）於設計初期即深度整合，實現單一用戶終端（UT）即滿足跨軌道切換的市場需求，大幅提升傳輸效率與網路韌性。Comtech 衛星與太空通訊事業群總裁 Daniel Gizinski 表示，以去年台加EUREKA計畫建立的合作基礎，成功結合雙方優勢，為全球客戶提供可實際部署的解決方案。

在多軌道（LEO/MEO/GEO）與 NTN 加速融合的趨勢下，市場仍缺乏能實現跨軌道切換的單一用戶終端（User Terminal）解決方案。稜研與Comtech早於去年即洞察此關鍵缺口，提出「One Modem, One Antenna」的整合概念，凸顯產業價值正由單一元件，轉向系統整合與架構主導能力。

在NTN與多軌布局上，稜研已建立涵蓋GEO、MEO、LEO的ESA平台能力，橫跨用戶終端與地面閘道系統。與 Comtech推進的Ku/ Ka多軌用戶終端，已進入政府與關鍵任務應用評估。Q頻段方案亦切入日本HAPS 專案並完成交付。隨著多區域長週期專案推進，市場驗證與商業機會持續累積，逐步形成未來放量的成長路徑。

稜研指出，這項計畫不只是技術突破，更是系統與市場定位升級，由天線模組供應商，進一步參與整體通訊架構，並向高價值的衛星酬載（Payload）領域延伸，實現從地面終端走向天空應用的戰略布局。

稜研共同創辦人暨資深副總經理林決仁表示，透過多軌道整合解決方案，從地面終端延伸至天空酬載，持續強化在全球衛星通訊供應鏈中的關鍵角色。系統層級能力帶來更高價值與黏著度、國際策略合作加速市場滲透，以及多軌道與 NTN 專案累積帶來清晰的成長曲線。相較多數仍以元件為核心布局的台廠，稜研已提前卡位產業角色的關鍵位置。