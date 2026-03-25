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17LIVE 發布平台內容治理成績 2025年台灣區攔截1.7萬件違規行為

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
17LIVE。圖／業者提供
17LIVE。圖／業者提供

在生成式 AI、短影音內容、詐騙與假訊息快速擴散的環境下，如何在鼓勵創作者發展與維護平台安全之間取得平衡，已成為各大數位平台必須面對的重要課題。直播社群平台 17LIVE 25日公布平台內容治理成果，透過其內容監控機制「SkyEye 天眼監控系統」，2025 年台灣區共成功阻擋 17,552 件違規或不適當行為。

根據統計，2025 年台灣區成功阻擋的違規或不適當行為為 17,552 件，較 2024 年減少 近40%。17LIVE 說明，相關違規或不適當內容涵蓋多種情形，包括抽菸、不當言論、涉及色情或詐騙內容，以及可能形塑網路霸凌或其他違法行為等。

17LIVE 表示，2025年治理成績顯示平台長期對於違規或不當行為的宣導逐漸發揮成效，平台的主播與用戶們的數位素養也持續提升，許多內容創作者在直播內容上更加自律，共同維持兼具娛樂性與健康互動的內容環境，與平台一起打造良好的直播社群氛圍。

此外，隨著各國對於守護兒童網路安全的規範日益嚴謹，以及為防範不法人士利用 AI 生成孩童圖像並遊走法律灰色地帶，17LIVE 今年也進一步加強與iWIN 網路內容防護機構的合作，建立內容諮詢通報機制。一旦發現可疑或來自AI生成危害兒童安全的內容，可即時進行處理或通報，為把關兒童網路安全設立可靠的防線。

17LIVE 表示，「SkyEye 天眼監控系統」多年來持續進化，從早期以人工審查與系統回報為主，逐步發展為結合 AI 輔助的即時判斷機制，展現平台在內容治理與技術應用上的持續投入。未來 17LIVE 也將持續優化平台內容治理機制，並參考國際趨勢與跨國企業標準，強化平台規範與審查流程，為平台安全與內容品質把關，維持健康的創作者與用戶生態。

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