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華電網今年營運加溫 有望雙位數成長

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

系統服務整合大廠華電網（6163）累積30年實績經驗，今年可望迎來韌性資通、AI基建的成長雙引擎，特别是公司實績具先行者優勢，去年取得110件政府標案，得標總金額近83億元，年成長幅度近五倍。展望今年，正向看待各項營運發展，盼營運雙位數成長。

華電網董事長陳國章細數成立30年成果，躋身國內前三大系統整合商，曾建置台灣第一套ADSL寬頻網路、最大光世代寬頻網路系統、國際機場資通訊系統、台鐵環島光纖骨幹網路等。近期由獨立子公司「開啟資安」，將「負責任的AI」概念導入服務環節。

今年智慧城市展中，展出自主研發的企業專屬GAI平台、FaceKey智慧人臉辨識整合、以及智慧城市基礎建設標竿案例，包括桃園國際機場第三航廈的「PMS旅客運輸系統」等。

韌性資通方面，由於公司曾建置最大光世代寬頻網路系統，各項實績卓著，將依規投標並努力爭取政府相關韌性資通訊的建設。

華電網 基礎建設 人臉辨識

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