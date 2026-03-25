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鐳洋黑鳶1號與跨區地面站通聯 持續參與國際衛星展
網通廠鐳洋科技今天表示，黑鳶1號自發射以來運作穩定，已成功與歐洲、亞洲及南美洲等全球多個地面站建立跨區通聯，展現鐳洋在低軌衛星通訊鏈路與跨區資料傳輸的能力。
鐳洋指出，未來再發射3顆新創追星8U立方衛星，持續推進低軌衛星通訊技術與應用測試，支援遠距監測、海事通訊及全球物聯網等多元應用場景，逐步推動技術實際落地。鐳洋特別感謝國家太空中心（TASA）及相關合作單位，在衛星任務推動與技術驗證過程中的支持與協助，使相關測試得以順利進行。
此外，鐳洋今年3月參加英國最大太空產業交流平台Space-Comm Expo，是第2度參加；在美國華盛頓舉行的全球指標性衛星產業展覽Satellite 2026，則是連續第6年參展，凸顯鐳洋在衛星通訊市場的長期耕耘與技術實力。
鐳洋指出，參與Satellite 2026展示多項衛星通訊相關技術成果，涵蓋衛星平台、陣列天線及地面設備，展品包括新創追星8U立方衛星「黑鳶1號」模型、Ka與Ku頻段發射與接收相控陣列天線模組，以及Ka頻段地面接收站，完整呈現鐳洋從「地面到軌道」的低軌衛星通訊鏈路技術與多頻段射頻整合能力。
鐳洋強調，這些技術可支援衛星物聯網通訊、移動衛星連線與跨區域資料傳輸，展現鐳洋在低軌衛星通訊與陣列天線領域的研發成果。
鐳洋表示，將持續強化從地面設備、通訊酬載到衛星相關技術的整合能力，推動「地面到軌道」衛星通訊技術在國際市場的應用與合作。
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