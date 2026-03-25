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隱藏號碼來電語音警示 NCC：市話6月以後跟進

中央社／ 台北25日電
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹。圖／本報資料照片 林伯東
國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹。圖／本報資料照片 林伯東

國家通訊傳播委員會（NCC）攜手行動電信業者，試辦隱藏號碼來電語音警示措施防堵詐騙，中華電信行動用戶已率先試行。NCC代理主委陳崇樹今天表示，預計5月三大行動電信業者全面導入，市話將在6月以後跟進。

為防堵隱藏號碼電話詐騙，NCC與行動電信業者合作，試辦隱藏號碼來電語音警示措施，民眾使用手機接到「隱藏號碼」來電，將先聽到國語及台語的語音警示，3月2日起中華電信行動用戶率先試行。

NCC代理主委陳崇樹今天列席立法院交通委員會進行業務概況報告，並備質詢。民進黨立委李昆澤詢問，行動電話隱藏號碼來電語音警示全面導入時程，以及語音警示按任意鍵就可取消，是否可能導致警示疲乏。

陳崇樹表示，預計5月三大行動電信業者全面導入，數據顯示，隱藏號碼來電語音警示試辦以來，詐騙數據持續下降，業者已主動斷話4萬筆。這項措施對長者等詐騙風險較高族群成效明顯，對年輕族群、忙碌來不及查看號碼即接聽者，也具一定效果。

李昆澤追問，市話隱藏號碼來電語音警示也很重要，高齡者常在家中接電話，一旦受騙損失金額高，市話是否會導入。陳崇樹說明，起初與業者討論時，預期行動電話與市話同步推動，警政署告知行動電話受詐比例較高，因此先行導入。他表示，會持續督導業者，市話約6月以後導入，希望愈快愈好。

此外，多位立委關注，近期一名男子涉嫌侵入大樓盜取住戶1000多筆市內電話號碼，再提供中國詐團申請LINE帳號，獲利逾新台幣100萬元，質疑大樓機房是否成為破口。

陳崇樹表示，據報導這起案件發生在舊社區，新社區均會做好管控，電信設備都會上鎖，近期會找電信業者開會了解策進方式，同時也會與LINE討論市話申請帳號認證機制是否可強化。

代理主委 李昆澤 中華電信

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