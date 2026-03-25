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英特爾攜手合作夥伴展示新一代Core Ultra處理器與裝置

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
英特爾攜手多家生態系合作夥伴，發表並展示一系列最新處理器與搭載新一代平台的裝置與應用。最新的處理器平台包含Intel® Core™ Ultra 系列 3 與 Intel® Core™ Ultra 200HX Plus 行動處理器、Intel® Core™ Ultra 200S Plus 桌上型處理器，以及Intel® Core™ Ultra系列3邊緣運算處理器。記者曾學仁／攝影
英特爾攜手多家生態系合作夥伴，發表並展示一系列最新處理器與搭載新一代平台的裝置與應用。最新的處理器平台包含Intel® Core™ Ultra 系列 3 與 Intel® Core™ Ultra 200HX Plus 行動處理器、Intel® Core™ Ultra 200S Plus 桌上型處理器，以及Intel® Core™ Ultra系列3邊緣運算處理器。記者曾學仁／攝影

英特爾上午舉行新一代Core Ultra處理器發布暨最新AI PC體驗會，英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜發布一系列最新處理器平台。

英特爾攜手多家生態系合作夥伴，發表並展示一系列最新處理器與搭載新一代平台的裝置與應用。最新的處理器平台包含Intel® Core™ Ultra 系列 3 與 Intel® Core™ Ultra 200HX Plus 行動處理器、Intel® Core™ Ultra 200S Plus 桌上型處理器，以及Intel® Core™ Ultra系列3邊緣運算處理器。

英特爾邀請宏碁、華擎、華碩、技嘉、HP惠普台灣、聯想、微星科技等合作夥伴,在現場展示搭載最新處理器平台的筆記型電腦、桌上型電腦與主機板等產品。同時也邀請研揚科技、凌華科技、研華科技、東學科技、安勤科技、BIOSTAR 映泰、肯懋電腦、友通資訊、技宸、廣積科技、威強電工業電腦、宜鼎國際、博來科技、神達數位、新漢、瑞傳科技、鑫創電子與趨恩等重要夥伴，共同展示新一代邊緣運算系統與AI解決方案。

英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊瑜表示，英特爾攜手合作夥伴推出一系列採用最新 Core Ultra 處理器的產品，涵蓋從個人電腦至邊緣運算的多元應用，不僅為使用者帶來卓越效能與最佳AI體驗，也將協助合作夥伴打造更豐富的終端Al解決方案，透過全新設計架構、先進製程與封裝技術，英特爾持續突破運算效能與續航表現，加速AI發展與更廣泛的應用，邁向混合AI運算時代的願景。

英特爾攜手多家生態系合作夥伴，發表並展示一系列最新處理器與搭載新一代平台的裝置與應用。最新的處理器平台包含Intel® Core™ Ultra 系列 3 與 Intel® Core™ Ultra 200HX Plus 行動處理器、Intel® Core™ Ultra 200S Plus 桌上型處理器，以及Intel® Core™ Ultra系列3邊緣運算處理器。記者曾學仁／攝影
英特爾攜手多家生態系合作夥伴，發表並展示一系列最新處理器與搭載新一代平台的裝置與應用。最新的處理器平台包含Intel® Core™ Ultra 系列 3 與 Intel® Core™ Ultra 200HX Plus 行動處理器、Intel® Core™ Ultra 200S Plus 桌上型處理器，以及Intel® Core™ Ultra系列3邊緣運算處理器。記者曾學仁／攝影

英特爾攜手多家生態系合作夥伴，發表並展示一系列最新處理器與搭載新一代平台的裝置與應用。最新的處理器平台包含Intel® Core™ Ultra 系列 3 與 Intel® Core™ Ultra 200HX Plus 行動處理器、Intel® Core™ Ultra 200S Plus 桌上型處理器，以及Intel® Core™ Ultra系列3邊緣運算處理器。記者曾學仁／攝影
英特爾攜手多家生態系合作夥伴，發表並展示一系列最新處理器與搭載新一代平台的裝置與應用。最新的處理器平台包含Intel® Core™ Ultra 系列 3 與 Intel® Core™ Ultra 200HX Plus 行動處理器、Intel® Core™ Ultra 200S Plus 桌上型處理器，以及Intel® Core™ Ultra系列3邊緣運算處理器。記者曾學仁／攝影

英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊瑜（圖）表示，英特爾攜手合作夥伴推出一系列採用最新 Core Ultra 處理器的產品，涵蓋從個人電腦至邊緣運算的多元應用。記者曾學仁／攝影
英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊瑜（圖）表示，英特爾攜手合作夥伴推出一系列採用最新 Core Ultra 處理器的產品，涵蓋從個人電腦至邊緣運算的多元應用。記者曾學仁／攝影

英特爾 筆記型電腦 處理器

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