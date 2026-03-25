達方：電動自行車市場漸入佳境 今年拚雙位數成長

達方董事長蘇開建今天表示，電動自行車市場經過近年庫存調整，原本產品競價情況趨緩。他看好今年電動自行車市場將漸入佳境，搭配鍵盤產品客戶滲透率提升，樂觀預估今年綠能、IT事業雙成長，整體營收可望年增10%以上。

面對美伊戰火延燒，推升國際油價飆高，外界看好自行車產業有機會迎來轉機。蘇開建今天在台北國際自行車展接受媒體訪問表示，自行車是大家負擔得起的交通工具，且今年歐洲天氣不錯，對自行車銷售有幫助。

蘇開建表示，去年應該是自行車產業最壞的一年，許多廠商庫存、倒帳全跑出來。達方2025年營收新台幣250.73億元，年增15.5%；因認列綠能產品呆料及客戶倒帳損失，歸屬母公司淨利1.41億元，較2024年縮水77.1%，每股稅後純益0.51元。

蘇開建觀察，今年自行車市場已逐漸復甦，現在新產品都是原價賣、不折扣，是好現象，達方持續布局。他指出，目前歐洲電動自行車的主流單價約落在2500歐元至3000歐元，接下來應該會往2000歐元（約新台幣74000元）走，達方已經準備好，透過從電池、車架、組裝到通路的一條龍布局，把成本壓低，強化競爭力。

另外，達方去年10月併購瑞士滑板車品牌SOFLOW，有助綠能產品線及通路布局更加完整。目前SOFLOW主力市場在瑞士、德國、奧地利等德語區，接下來準備朝荷蘭、盧森堡、比利時推展。

蘇開建透露，隨著高齡化時代來臨，老人專用的電動車訴求安全、舒適，比較不談價錢，是不錯的潛力市場，達方已經展開布局，預計明年會開案。達方將持續透過併購等方式多元拓展，開拓產品線，以滿足不同消費族群的需求。