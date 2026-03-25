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神基發表強固型無人機控制解決方案 搶攻國防、公安商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神基25日正式發表全新CommandCore強固型無人機控制解決方案。神基／提供
神基25日正式發表全新CommandCore強固型無人機控制解決方案。神基／提供

神基（3005）搶攻無人機商機，25日正式發表全新CommandCore強固型無人機控制解決方案，鎖定軍事國防、公共安全及公用事業等產業需求。

神基表示，CommandCore 讓客戶可依自身需求與應用情境，靈活搭配 Getac 成熟的強固型設備及各類產業專用配件、酬載與軟體，打造完整的 UAV／USV／UGV 控制解決方案。該方案具備高度彈性與客製化能力，可因應軍事國防、公共安全及公用事業等領域中的多種嚴苛環境與作業需求。

神基指出，CommandCore 的核心為 Getac的地面控制站（Ground Control Station, GCS），作為集中式且可立即投入任務的控制中樞，可支援即時資料處理、在極端環境下的無人機操控，以及各項作業參數的整體管理。

GCS 的外型設計亦可依需求客製化，以提供最大的使用彈性。可選方案包括整合式設計，以及配件式設計，讓使用者可依需求將 Getac 裝置與外接無人機控制設備分開使用。

CommandCore可順利整合至多元無人機生態系，支援與第三方技術的互通，促進系統的長期協同演進。Getac 的 GCS 同時提供 Android 與 Windows 版本，其穩定且高效能的運算平台可在嚴苛環境中支援即時關鍵任務運作。

神基表示，CommandCore 可在極端地形或高壓作業情境中支援無人機運作，例如軍事國防、公共安全及公用事業等產業常見的任務環境。

在軍事國防方面，神基指出，支援行動式與半固定式指揮站執行情報、監視與偵察 (ISR) 任務，並可在陸、海、空等多域環境中即時提供資訊，協助任務規劃與策略制定。憑藉其強固的系統能力，CommandCore 可支援陸軍航空及整合式防空系統等複雜應用需求，並確保穩定可靠的操控能力與資料視覺化，以因應關鍵任務情境。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示，隨著無人機在全球各產業的應用日益普及，市場對全方位遠端控制解決方案的需求也正快速成長，CommandCore 正是為了回應這項需求而推出，為每日在嚴苛環境中執勤的專業人士，提供高度客製化且值得信賴的強固型控制解決方案，成為他們在關鍵時刻完成任務的最堅實後盾。

神基 無人機 國防

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